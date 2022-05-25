https://ria.ru/20220525/mchs-1790601461.html
Путин представляет коллегии МЧС нового министра. Трансляция
Путин представляет коллегии МЧС нового министра. Трансляция - РИА Новости, 25.05.2022
Путин представляет коллегии МЧС нового министра. Трансляция
Владимир Путин представляет коллегии МЧС нового главу ведомства. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T17:14
2022-05-25T17:14
2022-05-25T17:14
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
александр куренков (мчс)
владимир путин
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Владимир Путин представляет коллегии МЧС нового главу ведомства.
РИА Новости
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5
4.7
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Путин представит коллегии МЧС нового министра
LIVE: Путин представит коллегии МЧС нового министра
2022-05-25T17:14
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PT3M16S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр куренков (мчс), владимир путин, видео
Путин представляет коллегии МЧС нового министра. Трансляция
Владимир Путин представляет коллегии МЧС нового главу ведомства.
2022-05-25T17:14
true
PT3M16S
Путин представляет коллегии МЧС нового министра. Трансляция
Владимир Путин представляет коллегии МЧС нового главу ведомства.
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Александр Куренков (МЧС)Владимир Путин