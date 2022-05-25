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Путин представляет коллегии МЧС нового министра. Трансляция - РИА Новости, 25.05.2022
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Путин представляет коллегии МЧС нового министра. Трансляция
Путин представляет коллегии МЧС нового министра. Трансляция - РИА Новости, 25.05.2022
Путин представляет коллегии МЧС нового министра. Трансляция
Владимир Путин представляет коллегии МЧС нового главу ведомства. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T17:14
2022-05-25T17:14
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
александр куренков (мчс)
владимир путин
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Владимир Путин представляет коллегии МЧС нового главу ведомства.
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LIVE: Путин представит коллегии МЧС нового министра
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр куренков (мчс), владимир путин, видео
Путин представляет коллегии МЧС нового министра. Трансляция
Владимир Путин представляет коллегии МЧС нового главу ведомства.
2022-05-25T17:14
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PT3M16S
17:14 25.05.2022
 

Путин представляет коллегии МЧС нового министра. Трансляция

Читать ria.ru в
Владимир Путин представляет коллегии МЧС нового главу ведомства.
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Александр Куренков (МЧС)Владимир Путин
 
 
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