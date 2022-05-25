https://ria.ru/20220525/mariupol-1790615298.html

Пять иностранных судов вышли из Мариупольского порта

Пять иностранных судов вышли из Мариупольского порта - РИА Новости, 25.05.2022

Пять иностранных судов вышли из Мариупольского порта

Пять иностранных судов смогли выйти из порта Мариуполя после разминирования, сообщила на брифинге в Москве официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T14:05

2022-05-25T14:05

2022-05-25T16:11

специальная военная операция на украине

в мире

мариуполь

донецкая народная республика

мария захарова

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Пять иностранных судов смогли выйти из порта Мариуполя после разминирования, сообщила на брифинге в Москве официальный представитель МИД Мария Захарова."Двадцать четвертого мая российские саперы разминировали порт в Мариуполе, специалисты Черноморского флота транспортировали из фарватера затопленный <...> представителями националистических батальонов украинский пограничный сторожевой корабль. В результате пять иностранных судов смогли выйти в море", — рассказала она.Во вторник Минобороны объявило о завершении разминирования территории. Порт, как заявил представитель ведомства Игорь Конашенков, "начал функционировать в штатном режиме". По его словам, специалисты привели в рабочее состояние гидротехнические сооружения и навигационное оборудование на подходах и в его акватории, которую также освободили "от затонувших судов и других препятствий".Накануне в ведомстве уточнили, что в портах Херсона, Николаева, Черноморска, Очакова, Одессы, Южного и Мариуполя заблокировано 75 иностранных судов из 17 государств.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, армия уже выполнила основную задачу первого этапа — снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Двадцатого мая Минобороны сообщило о полном освобождении последнего рубежа обороны ВСУ в Мариуполе — территории металлургического комбината "Азовсталь". Всего, по данным Минобороны, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен более 2,4 тысячи боевиков "Азова" и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на комбинате.

https://radiosputnik.ria.ru/20220524/mariupol-1790359709.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, мариуполь, донецкая народная республика, мария захарова, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация в днр и лнр