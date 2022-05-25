https://ria.ru/20220525/mali-1790673120.html

Хорошие отношения с Россией позволят Мали пережить кризис, считает эксперт

Хорошие отношения с Россией позволят Мали пережить кризис, считает эксперт - РИА Новости, 25.05.2022

Хорошие отношения с Россией позволят Мали пережить кризис, считает эксперт

Хорошие отношения между Россией и Мали помогут этой африканской стране пережить кризис из-за антироссийских санкций, повлиявший на транспортную и... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T16:53

2022-05-25T16:53

2022-05-25T16:53

в мире

мали

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая - РИА Новости. Хорошие отношения между Россией и Мали помогут этой африканской стране пережить кризис из-за антироссийских санкций, повлиявший на транспортную и продовольственную сферы, считает общественный деятель из Мали Мамаду Гуро Сидибе."Из-за антироссийских санкций стало тяжело перевести товары из России, которая является крупнейшим поставщиком в этой области. Также проблема встала и в сфере транспорта. Например, локомотивы для нашей железной дороги все из России. Но как рассчитаться? Все эти проблемы есть не только в Мали, но и во многих африканских странах. Но благодаря тому, что сейчас хорошие отношения между Мали и Россией, наша страна переживет это", - сказал Мамаду Гуро Сидибе на пресс-конференции по итогам экспедиции журналиста-расследователя Эдварда Чеснокова в Мали.По его словам, сейчас в Мали идет пророссийская волна, идей которой придерживается в основном молодежь."Мы очень молодая страна - 75% населения в Мали младше 30 лет. На карте судьба молодёжи. Если, к примеру, был бы митинг в поддержку России в Мали, они все бы вышли на него", - сказал общественный деятель.

https://ria.ru/20220520/postavki-1789713434.html

мали

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, мали, россия