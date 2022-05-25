https://ria.ru/20220525/mali-1790673120.html
Хорошие отношения с Россией позволят Мали пережить кризис, считает эксперт
Хорошие отношения с Россией позволят Мали пережить кризис, считает эксперт - РИА Новости, 25.05.2022
Хорошие отношения с Россией позволят Мали пережить кризис, считает эксперт
Хорошие отношения между Россией и Мали помогут этой африканской стране пережить кризис из-за антироссийских санкций, повлиявший на транспортную и... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T16:53
2022-05-25T16:53
2022-05-25T16:53
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая - РИА Новости. Хорошие отношения между Россией и Мали помогут этой африканской стране пережить кризис из-за антироссийских санкций, повлиявший на транспортную и продовольственную сферы, считает общественный деятель из Мали Мамаду Гуро Сидибе."Из-за антироссийских санкций стало тяжело перевести товары из России, которая является крупнейшим поставщиком в этой области. Также проблема встала и в сфере транспорта. Например, локомотивы для нашей железной дороги все из России. Но как рассчитаться? Все эти проблемы есть не только в Мали, но и во многих африканских странах. Но благодаря тому, что сейчас хорошие отношения между Мали и Россией, наша страна переживет это", - сказал Мамаду Гуро Сидибе на пресс-конференции по итогам экспедиции журналиста-расследователя Эдварда Чеснокова в Мали.По его словам, сейчас в Мали идет пророссийская волна, идей которой придерживается в основном молодежь."Мы очень молодая страна - 75% населения в Мали младше 30 лет. На карте судьба молодёжи. Если, к примеру, был бы митинг в поддержку России в Мали, они все бы вышли на него", - сказал общественный деятель.
https://ria.ru/20220520/postavki-1789713434.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мали, россия
Хорошие отношения с Россией позволят Мали пережить кризис, считает эксперт
Общественный деятель Сидибе: хорошие отношения с Россией позволят Мали пережить кризис
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая - РИА Новости. Хорошие отношения между Россией и Мали помогут этой африканской стране пережить кризис из-за антироссийских санкций, повлиявший на транспортную и продовольственную сферы, считает общественный деятель из Мали Мамаду Гуро Сидибе.
"Из-за антироссийских санкций стало тяжело перевести товары из России
, которая является крупнейшим поставщиком в этой области. Также проблема встала и в сфере транспорта. Например, локомотивы для нашей железной дороги все из России. Но как рассчитаться? Все эти проблемы есть не только в Мали
, но и во многих африканских странах. Но благодаря тому, что сейчас хорошие отношения между Мали и Россией, наша страна переживет это", - сказал Мамаду Гуро Сидибе на пресс-конференции по итогам экспедиции журналиста-расследователя Эдварда Чеснокова в Мали.
По его словам, сейчас в Мали идет пророссийская волна, идей которой придерживается в основном молодежь.
"Мы очень молодая страна - 75% населения в Мали младше 30 лет. На карте судьба молодёжи. Если, к примеру, был бы митинг в поддержку России в Мали, они все бы вышли на него", - сказал общественный деятель.