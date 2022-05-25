https://ria.ru/20220525/lukoyl-1790547488.html

Лукойл закрыл сделку по приобретению сети АЗС Shell в России

Лукойл закрыл сделку по приобретению сети АЗС Shell в России - РИА Новости, 25.05.2022

Лукойл закрыл сделку по приобретению сети АЗС Shell в России

"Лукойл" закрыл сделку по приобретению сети АЗС Shell в России и завода смазочных материалов в Тверской области, сообщает компания. РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T10:06

2022-05-25T10:06

2022-05-25T10:25

экономика

лукойл

россия

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. "Лукойл" закрыл сделку по приобретению сети АЗС Shell в России и завода смазочных материалов в Тверской области, сообщает компания."В Москве подписаны итоговые документы в рамках сделки по продаже активов Shell на территории России - сети АЗС, расположенной преимущественно в Центральном и Северо-Западном федеральных округах, а также завода по производству смазочных материалов в Тверской области", - говорится в сообщении.Добавляется, что этому предшествовало получение согласования сделки со стороны Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ."Для нас чрезвычайно важно благополучие наших работников. В соответствии с условиями сделки более 350 сотрудников "Шелл Нефти" продолжат работать в компании, которая теперь принадлежит Лукойлу", - отметил директор сегмента даунстрима Shell Хайберт Вигевено, чьи слова приводятся в сообщении."Лукойл" ранее в мае сообщил, что подписал соглашения с дочерними обществами Shell о приобретении 100%-ной доли в ООО "Шелл нефть", занимающейся розничной реализацией нефтепродуктов и производством смазочных материалов в России, а сама покупка возможна после одобрения ФАС. ФАС же на прошлой неделе сообщала, что одобрила покупку "Лукойлом" доли в 99,99% в "дочке" Shell в РФ, владеющей сетью АЗС и заводом, но с рядом предписаний.Ранее, в конце февраля, Shell объявила, что выйдет из совместных с "Газпромом" и "Газпром нефтью" предприятий, включая "Сахалин-2", "Енисей" и "Салым Петролеум", а также прекратит участие в проекте "Северный поток 2". Позднее компания заявила о том, что закроет все свои АЗС в России и прекратит производство смазочных материалов.

https://radiosputnik.ria.ru/20220523/shell-1790117122.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, лукойл, россия