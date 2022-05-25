https://ria.ru/20220525/liven-1790589845.html

Москвичей предупредили об аномальных ливнях

Москвичей предупредили об аномальных ливнях - РИА Новости, 25.05.2022

Москвичей предупредили об аномальных ливнях

В четверг в Москве прогнозируется 20-градусное тепло, но зарядят аномальные ливни, до полудня пятницы прольется 30% месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T12:12

2022-05-25T12:12

2022-05-25T12:46

общество

москва

погода

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. В четверг в Москве прогнозируется 20-градусное тепло, но зарядят аномальные ливни, до полудня пятницы прольется 30% месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В первой половине четверга, когда сквозь тонкую пелену облаков верхнего и среднего яруса еще будут пробиваться солнечные лучи, в столице воздух успеет прогреться до плюс 19 - плюс 21, что соответствует норме конца весны. Однако после 15 часов, с приближением атмосферного фронта с запада, небо затянут многослойные дождевые тучи – зарядят обложные и довольно интенсивные ливни", - сказал Тишковец.Синоптик отметил, что с аномальными ливнями с вечера 26 мая до полудня 27 мая на Москву прольется до 15-20 миллиметров осадков, что составляет чуть более 30% месячной нормы небесной влаги.

https://radiosputnik.ria.ru/20220525/pogoda-1790585053.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, погода