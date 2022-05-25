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Москвичей предупредили об аномальных ливнях - РИА Новости, 25.05.2022
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Москвичей предупредили об аномальных ливнях
Москвичей предупредили об аномальных ливнях - РИА Новости, 25.05.2022
Москвичей предупредили об аномальных ливнях
В четверг в Москве прогнозируется 20-градусное тепло, но зарядят аномальные ливни, до полудня пятницы прольется 30% месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T12:12
2022-05-25T12:46
общество
москва
погода
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. В четверг в Москве прогнозируется 20-градусное тепло, но зарядят аномальные ливни, до полудня пятницы прольется 30% месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В первой половине четверга, когда сквозь тонкую пелену облаков верхнего и среднего яруса еще будут пробиваться солнечные лучи, в столице воздух успеет прогреться до плюс 19 - плюс 21, что соответствует норме конца весны. Однако после 15 часов, с приближением атмосферного фронта с запада, небо затянут многослойные дождевые тучи – зарядят обложные и довольно интенсивные ливни", - сказал Тишковец.Синоптик отметил, что с аномальными ливнями с вечера 26 мая до полудня 27 мая на Москву прольется до 15-20 миллиметров осадков, что составляет чуть более 30% месячной нормы небесной влаги.
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общество, москва, погода
12:12 25.05.2022 (обновлено: 12:46 25.05.2022)
 
Москвичей предупредили об аномальных ливнях

Синоптик "Фобоса" предупредил москвичей об аномальных ливнях до 27 мая

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. В четверг в Москве прогнозируется 20-градусное тепло, но зарядят аномальные ливни, до полудня пятницы прольется 30% месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В первой половине четверга, когда сквозь тонкую пелену облаков верхнего и среднего яруса еще будут пробиваться солнечные лучи, в столице воздух успеет прогреться до плюс 19 - плюс 21, что соответствует норме конца весны. Однако после 15 часов, с приближением атмосферного фронта с запада, небо затянут многослойные дождевые тучи – зарядят обложные и довольно интенсивные ливни", - сказал Тишковец.
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Синоптик отметил, что с аномальными ливнями с вечера 26 мая до полудня 27 мая на Москву прольется до 15-20 миллиметров осадков, что составляет чуть более 30% месячной нормы небесной влаги.
 
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