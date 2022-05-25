https://ria.ru/20220525/liman-1790707768.html

Пушилин заявил, что до освобождения Красного Лимана остались считанные дни

Пушилин заявил, что до освобождения Красного Лимана остались считанные дни - РИА Новости, 25.05.2022

Пушилин заявил, что до освобождения Красного Лимана остались считанные дни

Более половины территории Красного Лимана уже под контролем сил ДНР, заявил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T18:43

2022-05-25T18:43

2022-05-25T19:19

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

денис пушилин

украина

вооруженные силы украины

красный лиман

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Более половины территории Красного Лимана уже под контролем сил ДНР, заявил глава республики Денис Пушилин.Ранее Пушилин сообщил об активной фазе освобождения города и обвинил ВСУ в попытках прикрыться мирными жителями.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны России, вооруженные силы уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220524/donetsk-1790172803.html

донецкая народная республика

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Кирилл Волков

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