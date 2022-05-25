https://ria.ru/20220525/liman-1790707768.html
Пушилин заявил, что до освобождения Красного Лимана остались считанные дни
Пушилин заявил, что до освобождения Красного Лимана остались считанные дни - РИА Новости, 25.05.2022
Пушилин заявил, что до освобождения Красного Лимана остались считанные дни
Более половины территории Красного Лимана уже под контролем сил ДНР, заявил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T18:43
2022-05-25T18:43
2022-05-25T19:19
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
денис пушилин
украина
вооруженные силы украины
красный лиман
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Более половины территории Красного Лимана уже под контролем сил ДНР, заявил глава республики Денис Пушилин.Ранее Пушилин сообщил об активной фазе освобождения города и обвинил ВСУ в попытках прикрыться мирными жителями.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны России, вооруженные силы уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220524/donetsk-1790172803.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, денис пушилин, украина, вооруженные силы украины, красный лиман, ситуация в днр и лнр, россия, донбасс
18:43 25.05.2022 (обновлено: 19:19 25.05.2022)
Пушилин заявил, что до освобождения Красного Лимана остались считанные дни
Пушилин заявил, что более половины территории Красного Лимана уже контролируется ДНР