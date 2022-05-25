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Пушилин заявил, что до освобождения Красного Лимана остались считанные дни - РИА Новости, 25.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220525/liman-1790707768.html
Пушилин заявил, что до освобождения Красного Лимана остались считанные дни
Пушилин заявил, что до освобождения Красного Лимана остались считанные дни - РИА Новости, 25.05.2022
Пушилин заявил, что до освобождения Красного Лимана остались считанные дни
Более половины территории Красного Лимана уже под контролем сил ДНР, заявил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T18:43
2022-05-25T19:19
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
денис пушилин
украина
вооруженные силы украины
красный лиман
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Более половины территории Красного Лимана уже под контролем сил ДНР, заявил глава республики Денис Пушилин.Ранее Пушилин сообщил об активной фазе освобождения города и обвинил ВСУ в попытках прикрыться мирными жителями.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны России, вооруженные силы уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220524/donetsk-1790172803.html
донецкая народная республика
украина
красный лиман
россия
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в мире, донецкая народная республика, денис пушилин, украина, вооруженные силы украины, красный лиман, ситуация в днр и лнр, россия, донбасс
18:43 25.05.2022 (обновлено: 19:19 25.05.2022)
 
Пушилин заявил, что до освобождения Красного Лимана остались считанные дни

Пушилин заявил, что более половины территории Красного Лимана уже контролируется ДНР

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкГлава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Более половины территории Красного Лимана уже под контролем сил ДНР, заявил глава республики Денис Пушилин.

"Наши подразделения уже зашли и проводят зачистку в черте города, поэтому, я думаю, остались считанные дни (до того. — Прим. ред.), когда можно считать Красный Лиман освобожденным населенным пунктом", — сказал он в эфире "Россия 24".

Ранее Пушилин сообщил об активной фазе освобождения города и обвинил ВСУ в попытках прикрыться мирными жителями.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны России, вооруженные силы уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинУкраинаВооруженные силы УкраиныКрасный ЛиманСитуация в ДНР и ЛНРРоссияДонбасс
 
 
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