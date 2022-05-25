https://ria.ru/20220525/liman-1790638748.html

Пушилин обвинил ВСУ в попытках прикрыться мирными жителями Красного Лимана

Пушилин обвинил ВСУ в попытках прикрыться мирными жителями Красного Лимана - РИА Новости, 25.05.2022

Пушилин обвинил ВСУ в попытках прикрыться мирными жителями Красного Лимана

В Красном Лимане украинские войска прикрываются мирными гражданами, используя как щит местную больницу с пациентами, заявил РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T15:25

2022-05-25T15:25

2022-05-25T15:32

специальная военная операция на украине

в мире

красный лиман

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789214432_0:51:3160:1828_1920x0_80_0_0_1ec09f52e9ab9732a925e9249c5cf0c1.jpg

ДОНЕЦК, 25 мая – РИА Новости. В Красном Лимане украинские войска прикрываются мирными гражданами, используя как щит местную больницу с пациентами, заявил РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин."Упираются, безусловно, уже по сложившейся практике подразделения наши в то, что противник прикрывается гражданским населением, в том числе в больнице краснолиманской, которую противник использовал опять же и с больными, и с гражданскими лицами для своей личной защиты, по сути прикрываясь. Ничего не меняется", - сказал он.По словам Пушилина, в Красном Лимане "есть определенные успехи". "Осталось совсем немного дней, когда можем говорить, что и Красный Лиман будет освобожден, и операция будет развиваться дальше", - отметил глава ДНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html

красный лиман

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, красный лиман, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр