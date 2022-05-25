15:25 25.05.2022 (обновлено: 15:32 25.05.2022)
Пушилин обвинил ВСУ в попытках прикрыться мирными жителями Красного Лимана
Глава ДНР Пушилин: ВСУ используют больницу с пациентами в Красном Лимане как щит
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. Архивное фото
ДОНЕЦК, 25 мая – РИА Новости. В Красном Лимане украинские войска прикрываются мирными гражданами, используя как щит местную больницу с пациентами, заявил РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.
"Упираются, безусловно, уже по сложившейся практике подразделения наши в то, что противник прикрывается гражданским населением, в том числе в больнице краснолиманской, которую противник использовал опять же и с больными, и с гражданскими лицами для своей личной защиты, по сути прикрываясь. Ничего не меняется", - сказал он.
По словам Пушилина, в Красном Лимане "есть определенные успехи". "Осталось совсем немного дней, когда можем говорить, что и Красный Лиман будет освобожден, и операция будет развиваться дальше", - отметил глава ДНР.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.