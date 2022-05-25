https://ria.ru/20220525/leto-1790602492.html
Синоптик рассказал, когда в Москве наступит метеорологическое лето
Синоптик рассказал, когда в Москве наступит метеорологическое лето - РИА Новости, 25.05.2022
Синоптик рассказал, когда в Москве наступит метеорологическое лето
Метеорологическое лето в Москве наступит 31 мая, днем воздух может прогреться до плюс 25 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T13:03
2022-05-25T13:03
2022-05-25T15:38
погода
москва
евгений тишковец
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Метеорологическое лето в Москве наступит 31 мая, днем воздух может прогреться до плюс 25 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Синоптик отметил, что этот май уже вписал себя в метеоисторию как один из самых холодных заключительных месяцев весны."Тем не менее после грядущей череды ненастья финал сезона порадует москвичей комфортнейшим теплом. 31 мая столичный регион, как и вся Центральная Россия, попадет в теплый сектор циклона, благодаря чему даже ночью будет уже не ниже плюс семи — плюс 12, а днем воздух прогреется до плюс 20 — плюс 25. То есть среднесуточная температура воздуха впервые в этом году преодолеет планку в плюс 15 градусов, что означает наступление настоящего метеорологического лета, которое по климату обычно наступает тремя днями раньше", — рассказал Тишковец.Метеоролог добавил, что само календарное лето возвестит о своем начале канонадой гроз.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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погода, москва, евгений тишковец
13:03 25.05.2022 (обновлено: 15:38 25.05.2022)
Синоптик рассказал, когда в Москве наступит метеорологическое лето
Синоптик Тишковец: метеорологическое лето в Москве наступит 31 мая
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости.
Метеорологическое лето в Москве наступит 31 мая, днем воздух может прогреться до плюс 25 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос
" Евгений Тишковец.
Синоптик отметил, что этот май уже вписал себя в метеоисторию как один из самых холодных заключительных месяцев весны.
"Тем не менее после грядущей череды ненастья финал сезона порадует москвичей комфортнейшим теплом. 31 мая столичный регион, как и вся Центральная Россия, попадет в теплый сектор циклона, благодаря чему даже ночью будет уже не ниже плюс семи — плюс 12, а днем воздух прогреется до плюс 20 — плюс 25. То есть среднесуточная температура воздуха впервые в этом году преодолеет планку в плюс 15 градусов, что означает наступление настоящего метеорологического лета, которое по климату обычно наступает тремя днями раньше", — рассказал Тишковец.
Метеоролог добавил, что само календарное лето возвестит о своем начале канонадой гроз.