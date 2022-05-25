https://ria.ru/20220525/leto-1790602492.html

Синоптик рассказал, когда в Москве наступит метеорологическое лето

Синоптик рассказал, когда в Москве наступит метеорологическое лето - РИА Новости, 25.05.2022

Синоптик рассказал, когда в Москве наступит метеорологическое лето

Метеорологическое лето в Москве наступит 31 мая, днем воздух может прогреться до плюс 25 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T13:03

2022-05-25T13:03

2022-05-25T15:38

погода

москва

евгений тишковец

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Метеорологическое лето в Москве наступит 31 мая, днем воздух может прогреться до плюс 25 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Синоптик отметил, что этот май уже вписал себя в метеоисторию как один из самых холодных заключительных месяцев весны."Тем не менее после грядущей череды ненастья финал сезона порадует москвичей комфортнейшим теплом. 31 мая столичный регион, как и вся Центральная Россия, попадет в теплый сектор циклона, благодаря чему даже ночью будет уже не ниже плюс семи — плюс 12, а днем воздух прогреется до плюс 20 — плюс 25. То есть среднесуточная температура воздуха впервые в этом году преодолеет планку в плюс 15 градусов, что означает наступление настоящего метеорологического лета, которое по климату обычно наступает тремя днями раньше", — рассказал Тишковец.Метеоролог добавил, что само календарное лето возвестит о своем начале канонадой гроз.

https://ria.ru/20220525/liven-1790589845.html

москва

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Влада Копылова

погода, москва, евгений тишковец