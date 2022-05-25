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Минобороны призвало ВОЗ и МККК возобновить поставки лекарств в Донбасс - РИА Новости, 25.05.2022
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https://ria.ru/20220525/lekarstva-1790737617.html
Минобороны призвало ВОЗ и МККК возобновить поставки лекарств в Донбасс
Минобороны призвало ВОЗ и МККК возобновить поставки лекарств в Донбасс - РИА Новости, 25.05.2022
Минобороны призвало ВОЗ и МККК возобновить поставки лекарств в Донбасс
Россия призывает ВОЗ и МККК возобновить поставки в Донбасс жизненно важных лекарственных препаратов и изделий, без которых в ближайшие месяцы останутся свыше 12 РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T21:39
2022-05-25T21:40
специальная военная операция на украине
в мире
михаил мизинцев
национальный центр управления обороной рф
донбасс
воз
международный комитет красного креста (мккк)
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Россия призывает ВОЗ и МККК возобновить поставки в Донбасс жизненно важных лекарственных препаратов и изделий, без которых в ближайшие месяцы останутся свыше 12 тысяч пациентов, в результате вырастет их смертность, заявил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Международный Комитет Красного Креста под предлогом якобы нестабильной ситуации на Донбассе, прекратил поставки в профильные медицинские учреждения народных республик жизненно важных лекарственных препаратов и изделий для проведения диагностики и специфического лечения больных с ослабленной иммунной системой, хроническими инфекционными и эндокринными заболеваниями", - сказал Мизинцев на брифинге в среду.По словам генерала, "в результате этого более 12 тысяч пациентов в ближайшие месяцы останутся без необходимой квалифицированной помощи, что приведет к увеличению количества новых случаев заболеваний и смертности"."Призываем Всемирную организацию здравоохранения и Международный Комитет Красного Креста, как организации, координирующие деятельность в области здравоохранения и оказания медицинской помощи населению в зонах чрезвычайных ситуаций, возобновить регулярные поставки медикаментов в республики Донбасса", - добавил Мизинцев.О прекращении поставок по гуманитарной линии, несмотря на наличие запросов, главные врачи профильных учреждений Донецкой и Луганской народных республик ранее проинформировали министров здравоохранения республик. МККК не смог назвать сроки возобновления поставок в Донбасс жизненно важных препаратов для больных диабетом, туберкулезом, ВИЧ и СПИД, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
https://ria.ru/20220525/donbass-1790598871.html
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в мире, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф, донбасс, воз, международный комитет красного креста (мккк)
21:39 25.05.2022 (обновлено: 21:40 25.05.2022)
 
Минобороны призвало ВОЗ и МККК возобновить поставки лекарств в Донбасс

Минобороны: 12 тысяч жителей Донбасса пострадают из-за прекращения поставок лекарств МККК

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Россия призывает ВОЗ и МККК возобновить поставки в Донбасс жизненно важных лекарственных препаратов и изделий, без которых в ближайшие месяцы останутся свыше 12 тысяч пациентов, в результате вырастет их смертность, заявил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Международный Комитет Красного Креста под предлогом якобы нестабильной ситуации на Донбассе, прекратил поставки в профильные медицинские учреждения народных республик жизненно важных лекарственных препаратов и изделий для проведения диагностики и специфического лечения больных с ослабленной иммунной системой, хроническими инфекционными и эндокринными заболеваниями", - сказал Мизинцев на брифинге в среду.
Луганская многопрофильная больница №4 - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
Вчера, 12:46
ВОЗ игнорирует проблемы с медпомощью жителям ЛНР, заявили в республике
По словам генерала, "в результате этого более 12 тысяч пациентов в ближайшие месяцы останутся без необходимой квалифицированной помощи, что приведет к увеличению количества новых случаев заболеваний и смертности".
"Призываем Всемирную организацию здравоохранения и Международный Комитет Красного Креста, как организации, координирующие деятельность в области здравоохранения и оказания медицинской помощи населению в зонах чрезвычайных ситуаций, возобновить регулярные поставки медикаментов в республики Донбасса", - добавил Мизинцев.
О прекращении поставок по гуманитарной линии, несмотря на наличие запросов, главные врачи профильных учреждений Донецкой и Луганской народных республик ранее проинформировали министров здравоохранения республик. МККК не смог назвать сроки возобновления поставок в Донбасс жизненно важных препаратов для больных диабетом, туберкулезом, ВИЧ и СПИД, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Машина скорой помощи в ЛНР - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
24 мая, 11:47
Минздрав ЛНР попросил ВОЗ повлиять на поставки лекарств в республику
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМихаил МизинцевНациональный центр управления обороной РФДонбассВОЗМеждународный комитет Красного Креста (МККК)
 
 
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