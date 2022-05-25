https://ria.ru/20220525/lekarstva-1790737617.html

Минобороны призвало ВОЗ и МККК возобновить поставки лекарств в Донбасс

Минобороны призвало ВОЗ и МККК возобновить поставки лекарств в Донбасс - РИА Новости, 25.05.2022

Минобороны призвало ВОЗ и МККК возобновить поставки лекарств в Донбасс

Россия призывает ВОЗ и МККК возобновить поставки в Донбасс жизненно важных лекарственных препаратов и изделий, без которых в ближайшие месяцы останутся свыше 12 РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T21:39

2022-05-25T21:39

2022-05-25T21:40

специальная военная операция на украине

в мире

михаил мизинцев

национальный центр управления обороной рф

донбасс

воз

международный комитет красного креста (мккк)

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Россия призывает ВОЗ и МККК возобновить поставки в Донбасс жизненно важных лекарственных препаратов и изделий, без которых в ближайшие месяцы останутся свыше 12 тысяч пациентов, в результате вырастет их смертность, заявил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Международный Комитет Красного Креста под предлогом якобы нестабильной ситуации на Донбассе, прекратил поставки в профильные медицинские учреждения народных республик жизненно важных лекарственных препаратов и изделий для проведения диагностики и специфического лечения больных с ослабленной иммунной системой, хроническими инфекционными и эндокринными заболеваниями", - сказал Мизинцев на брифинге в среду.По словам генерала, "в результате этого более 12 тысяч пациентов в ближайшие месяцы останутся без необходимой квалифицированной помощи, что приведет к увеличению количества новых случаев заболеваний и смертности"."Призываем Всемирную организацию здравоохранения и Международный Комитет Красного Креста, как организации, координирующие деятельность в области здравоохранения и оказания медицинской помощи населению в зонах чрезвычайных ситуаций, возобновить регулярные поставки медикаментов в республики Донбасса", - добавил Мизинцев.О прекращении поставок по гуманитарной линии, несмотря на наличие запросов, главные врачи профильных учреждений Донецкой и Луганской народных республик ранее проинформировали министров здравоохранения республик. МККК не смог назвать сроки возобновления поставок в Донбасс жизненно важных препаратов для больных диабетом, туберкулезом, ВИЧ и СПИД, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

https://ria.ru/20220525/donbass-1790598871.html

https://ria.ru/20220524/lekarstva-1790345093.html

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Наталья Макарова

в мире, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф, донбасс, воз, международный комитет красного креста (мккк)