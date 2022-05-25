https://ria.ru/20220525/kurenkov-1790705975.html

Путин уверен, что МЧС под руководством Куренкова будет развиваться

Путин уверен, что МЧС под руководством Куренкова будет развиваться - РИА Новости, 25.05.2022

Путин уверен, что МЧС под руководством Куренкова будет развиваться

Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что под руководством Александра Куренкова МЧС будет развиваться и дальше с учетом стратегии министерства,... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T18:35

2022-05-25T18:35

2022-05-25T18:35

политика

евгений зиничев

александр мельников

россия

норильск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

совет федерации рф

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что под руководством Александра Куренкова МЧС будет развиваться и дальше с учетом стратегии министерства, принятой в 2021 году.Глава государства в среду приехал в МЧС представить министра личному составу."Не сомневаюсь, что под его руководством министерство будет развиваться дальше, в том числе имея в виду решение, которое было принято в 2021 году. Имею в виду новую стратегия развития, план переоснащения министерства. Он у нас рассчитан до 2030 года", - сказал президент."Надеюсь, все планы будут реализованы", - добавил Путин.Кандидатура Куренкова была внесена в Совфед президентом РФ. Он занимал должность замдиректора Росгвардии. В среду на заседании Совфед проголосовал за утверждение Куренкова на посту главы МЧС. Позже Путин подписал указ о его назначении.Предыдущий глава ведомства Евгений Зиничев погиб 8 сентября 2021 года на учениях в Норильске, пытаясь спасти кинорежиссера Александра Мельника. Зиничеву было 55 лет, пост главы МЧС он занял в 2018 году. Посмертно ему было присвоено звание Героя России.

https://ria.ru/20220525/kurenkov-1790679893.html

https://ria.ru/20220525/mchs-1790680615.html

россия

норильск

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Наталья Макарова

политика, евгений зиничев, александр мельников, россия, норильск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), совет федерации рф, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), александр куренков, владимир путин