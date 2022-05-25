https://ria.ru/20220525/kurenkov-1790592438.html

Путин представит нового главу МЧС Куренкова в течение дня

Путин представит нового главу МЧС Куренкова в течение дня - РИА Новости, 25.05.2022

Путин представит нового главу МЧС Куренкова в течение дня

Президент РФ Владимир Путин в среду представит коллегии МЧС нового министра Александра Куренкова, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T12:22

2022-05-25T12:22

2022-05-25T12:27

александр куренков (мчс)

политика

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

владимир путин

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду представит коллегии МЧС нового министра Александра Куренкова, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Кандидатура Куренкова была внесена в Совфед президентом РФ. Он занимал должность замдиректора Росгвардии. В среду на заседании Совфед проголосовал за утверждение Куренкова на посту главы МЧС."Мы ожидаем, что сегодня Путин прибудет в здание центра управления в кризисных ситуациях МЧС и представит членам коллегии МЧС нового министра", - сказал Песков.

https://ria.ru/20220524/mchs-1790387814.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

александр куренков (мчс), политика, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимир путин