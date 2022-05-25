https://ria.ru/20220525/kurenkov-1790592438.html
Путин представит нового главу МЧС Куренкова в течение дня
Путин представит нового главу МЧС Куренкова в течение дня - РИА Новости, 25.05.2022
Путин представит нового главу МЧС Куренкова в течение дня
Президент РФ Владимир Путин в среду представит коллегии МЧС нового министра Александра Куренкова, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T12:22
2022-05-25T12:22
2022-05-25T12:27
александр куренков (мчс)
политика
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/18/1790470556_0:0:3082:1734_1920x0_80_0_0_f92869abe2255e2bc415415cc3ef4753.jpg
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду представит коллегии МЧС нового министра Александра Куренкова, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Кандидатура Куренкова была внесена в Совфед президентом РФ. Он занимал должность замдиректора Росгвардии. В среду на заседании Совфед проголосовал за утверждение Куренкова на посту главы МЧС."Мы ожидаем, что сегодня Путин прибудет в здание центра управления в кризисных ситуациях МЧС и представит членам коллегии МЧС нового министра", - сказал Песков.
https://ria.ru/20220524/mchs-1790387814.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/18/1790470556_435:0:2800:1774_1920x0_80_0_0_983efad4ad37f7da56c67d8fbafd1ef3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр куренков (мчс), политика, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимир путин
12:22 25.05.2022 (обновлено: 12:27 25.05.2022)
Путин представит нового главу МЧС Куренкова в течение дня
Президент Путин представит коллегии МЧС нового министра Куренкова в течение дня