Кулеба прокомментировал итальянский план по Украине
Кулеба: Украина приветствует любой план, не включающий линии соприкосновения
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя план Италии по Украине, заявил, что Киев приветствует любые планы, которые не включают создание линий соприкосновения и уступки территории, остальное можно обсуждать.
Римская газета la Repubblica на прошлой неделе сообщила, что министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо передал генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу план мирного урегулирования на Украине из четырех пунктов. Он предусматривает прекращение огня, нейтралитет Украины с международным гарантиями и процессом вступления в ЕС, выработку двустороннего соглашения между Киевом и Москвой по территориальным вопросам, а также подписание нового многостороннего договора по безопасности в Европе.
Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге, что в Москве не получали итальянского плана по урегулированию на Украине, но опубликованные в СМИ предложения "настолько оторваны от реальности, что их сложно воспринимать всерьез".
"Мы приветствуем все виды планов, которые не подразумевают создания новой линии соприкосновения и уступки со стороны Украины по территориальным целостности и суверенитету в отношении определенных территорий. Все остальное мы готовы обсуждать", - заявил Кулеба в ходе пресс-конференции на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
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При этом он отметил, что Киев не примет никакой план, который будет предусматривать "заморозку текущей ситуации".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил во вторник журналистам, что в Кремле пока не видели предложения Италии и надеются, что этот план будет доведен по дипломатическим каналам для ознакомления.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.