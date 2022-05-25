https://ria.ru/20220525/kuleba-1790747657.html

Кулеба прокомментировал итальянский план по Украине

Кулеба прокомментировал итальянский план по Украине - РИА Новости, 25.05.2022

Кулеба прокомментировал итальянский план по Украине

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя план Италии по Украине, заявил, что Киев приветствует любые планы, которые не включают создание... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T23:48

2022-05-25T23:48

2022-05-25T23:48

в мире

луиджи ди майо

антониу гутерреш

мария захарова

украина

италия

россия

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1e/1761403836_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cc9c7abfda9aaadc83c4c8bfa4a32e5e.jpg

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя план Италии по Украине, заявил, что Киев приветствует любые планы, которые не включают создание линий соприкосновения и уступки территории, остальное можно обсуждать.Римская газета la Repubblica на прошлой неделе сообщила, что министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо передал генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу план мирного урегулирования на Украине из четырех пунктов. Он предусматривает прекращение огня, нейтралитет Украины с международным гарантиями и процессом вступления в ЕС, выработку двустороннего соглашения между Киевом и Москвой по территориальным вопросам, а также подписание нового многостороннего договора по безопасности в Европе.Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге, что в Москве не получали итальянского плана по урегулированию на Украине, но опубликованные в СМИ предложения "настолько оторваны от реальности, что их сложно воспринимать всерьез"."Мы приветствуем все виды планов, которые не подразумевают создания новой линии соприкосновения и уступки со стороны Украины по территориальным целостности и суверенитету в отношении определенных территорий. Все остальное мы готовы обсуждать", - заявил Кулеба в ходе пресс-конференции на Всемирном экономическом форуме в Давосе.При этом он отметил, что Киев не примет никакой план, который будет предусматривать "заморозку текущей ситуации".Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил во вторник журналистам, что в Кремле пока не видели предложения Италии и надеются, что этот план будет доведен по дипломатическим каналам для ознакомления.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220524/krym-1790459498.html

https://ria.ru/20220524/plan-1790362847.html

украина

италия

россия

давос

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, луиджи ди майо, антониу гутерреш, мария захарова, украина, италия, россия, оон, евросоюз, дмитрий кулеба, давос