Кулеба заявил, что встречался с международными чиновниками до спецоперации
Дмитрий Кулеба заявил, что встречался с международными чиновниками до начала спецоперации
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что за несколько дней до начала российской спецоперации была проведена встреча с высокопоставленными чиновниками из разных стран, на которой обсуждались различные возможные сценарии, по которым будет разворачиваться ситуация вокруг Украины.
"За пару дней до того, как Россия непосредственно напала на Украину, была проведена серьезная встреча с серьезными людьми, все они - друзья Украины. Они пытались просчитать возможные сценарии, пришли к единодушному заключению, что Украина не выстоит, что она падет через три-семь дней", - сказал украинский министр на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.