https://ria.ru/20220525/kuleba-1790744112.html

Кулеба заявил, что встречался с международными чиновниками до спецоперации

Кулеба заявил, что встречался с международными чиновниками до спецоперации - РИА Новости, 25.05.2022

Кулеба заявил, что встречался с международными чиновниками до спецоперации

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что за несколько дней до начала российской спецоперации была проведена встреча с высокопоставленными чиновниками из... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T22:47

2022-05-25T22:47

2022-05-25T22:47

украина

донбасс

спецоперация

дмитрий кулеба

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что за несколько дней до начала российской спецоперации была проведена встреча с высокопоставленными чиновниками из разных стран, на которой обсуждались различные возможные сценарии, по которым будет разворачиваться ситуация вокруг Украины.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220525/sistemy-1790655187.html

украина

донбасс

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украина, донбасс, спецоперация, дмитрий кулеба