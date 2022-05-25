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Глава МИД Украины предположил, чем может заняться в случае потери работы - РИА Новости, 25.05.2022
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Глава МИД Украины предположил, чем может заняться в случае потери работы
Глава МИД Украины предположил, чем может заняться в случае потери работы - РИА Новости, 25.05.2022
Глава МИД Украины предположил, чем может заняться в случае потери работы
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба задумался о возможной потере нынешней работы и заявил, что в таком случае будет продавать оружие или пойдет... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T17:46
2022-05-25T17:46
в мире
украина
дмитрий кулеба
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба задумался о возможной потере нынешней работы и заявил, что в таком случае будет продавать оружие или пойдет работать в нефтяную сферу."За первые два месяца войны я стал экспертом по оружию, последний месяц войны я провел, становясь экспертом по нефти и мировому нефтяному рынку... По крайней мере я знаю, что, если меня уволят, я найду себе работу - продавать оружие или заниматься или помогать с нефтяным бизнесом", - сказал Кулеба на Всемирном экономическом форуме в Давосе.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, украина, дмитрий кулеба
17:46 25.05.2022
 
Глава МИД Украины предположил, чем может заняться в случае потери работы

Глава МИД Украины Кулеба заявил, что займется оружием или нефтянкой в случае потери работы

CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины /
Дмитрий Кулеба. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба задумался о возможной потере нынешней работы и заявил, что в таком случае будет продавать оружие или пойдет работать в нефтяную сферу.
"За первые два месяца войны я стал экспертом по оружию, последний месяц войны я провел, становясь экспертом по нефти и мировому нефтяному рынку... По крайней мере я знаю, что, если меня уволят, я найду себе работу - продавать оружие или заниматься или помогать с нефтяным бизнесом", - сказал Кулеба на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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