https://ria.ru/20220525/krym-1790621464.html

В Крыму рассказали, сколько туристов ждут на курортах в этом году

В Крыму рассказали, сколько туристов ждут на курортах в этом году - РИА Новости, 25.05.2022

В Крыму рассказали, сколько туристов ждут на курортах в этом году

В этом году число приехавших отдохнуть на полуостров туристов достигнет шести миллионов, сообщил спикер парламента республики Владимир Константинов. РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T17:39

2022-05-25T17:39

2022-05-25T17:39

туризм

туризм

новости - туризм

россия

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

республика крым

аэропорты

туристы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0c/1788118305_0:66:3078:1797_1920x0_80_0_0_fecff5d9be14c7d8b044331e61a7d1d5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая — РИА Новости. В этом году число приехавших отдохнуть на полуостров туристов достигнет шести миллионов, сообщил спикер парламента республики Владимир Константинов."Уверен, что курортный сезон у нас состоится, крымские семьи получат доходы. Все пройдет в штатном режиме", — отметил он. Депутат напомнил, что жители полуострова переживали и гораздо худшие времена, но "умудрялись отрасль удержать, даже когда было четыре миллиона отдыхающих".Он добавил, что доходы предпринимателей из-за спада числа гостей могут быть меньше, чем в прошлом году. Так, в 2021-м в Крыму отдохнули 9,5 миллиона туристов, сообщали ранее власти региона.Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля. Эта мера распространяется на 11 воздушных гаваней пока — до 31 мая, сообщила Росавиация.

https://ria.ru/20220523/otpusk-1789583824.html

россия

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), республика крым, аэропорты, туристы