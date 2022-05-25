https://ria.ru/20220525/krym-1790621464.html
В Крыму рассказали, сколько туристов ждут на курортах в этом году
В Крыму рассказали, сколько туристов ждут на курортах в этом году - РИА Новости, 25.05.2022
В Крыму рассказали, сколько туристов ждут на курортах в этом году
В этом году число приехавших отдохнуть на полуостров туристов достигнет шести миллионов, сообщил спикер парламента республики Владимир Константинов. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T17:39
2022-05-25T17:39
2022-05-25T17:39
туризм
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новости - туризм
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая — РИА Новости. В этом году число приехавших отдохнуть на полуостров туристов достигнет шести миллионов, сообщил спикер парламента республики Владимир Константинов."Уверен, что курортный сезон у нас состоится, крымские семьи получат доходы. Все пройдет в штатном режиме", — отметил он. Депутат напомнил, что жители полуострова переживали и гораздо худшие времена, но "умудрялись отрасль удержать, даже когда было четыре миллиона отдыхающих".Он добавил, что доходы предпринимателей из-за спада числа гостей могут быть меньше, чем в прошлом году. Так, в 2021-м в Крыму отдохнули 9,5 миллиона туристов, сообщали ранее власти региона.Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля. Эта мера распространяется на 11 воздушных гаваней пока — до 31 мая, сообщила Росавиация.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), республика крым, аэропорты, туристы
В Крыму рассказали, сколько туристов ждут на курортах в этом году
Спикер парламента Крыма: полуостров ожидает шесть миллионов туристов в этом году
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая — РИА Новости. В этом году число приехавших отдохнуть на полуостров туристов достигнет шести миллионов, сообщил спикер парламента республики Владимир Константинов.
"Уверен, что курортный сезон у нас состоится, крымские семьи получат доходы. Все пройдет в штатном режиме", — отметил он. Депутат напомнил, что жители полуострова переживали и гораздо худшие времена, но "умудрялись отрасль удержать, даже когда было четыре миллиона отдыхающих".
Он добавил, что доходы предпринимателей из-за спада числа гостей могут быть меньше, чем в прошлом году. Так, в 2021-м в Крыму отдохнули 9,5 миллиона туристов, сообщали ранее власти региона.
Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля. Эта мера распространяется на 11 воздушных гаваней пока — до 31 мая, сообщила Росавиация.