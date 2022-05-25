В Китае назвали виновника продовольственного кризиса в Европе
"Синьхуа": санкции вызвали крупнейший за десятилетия продовольственный кризис в Европе
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Ситуация на Украине и антироссийские санкции спровоцировали крупнейший со времен Второй мировой войны продовольственный кризис. Европа, пишет китайское издание "Синьхуа", уже ощутила его на себе.
Европейцы начали переживать, что не смогут питаться три раза в день. Из-за обострения ситуации на Украине и ограничений против Москвы прекратились продажи удобрений из России и Белоруссии, в результате чего цены на них начали стремительно расти. Кроме того, был остановлен экспорт пшеницы и кукурузы из России и Украины, и цены на продукты питания также взлетели вверх, что заставило людей почувствовать "небывалое давление".
По оценкам Европейского центрального банка, стоимость продуктов питания останется высокой в течение всего 2022 года.
"Цены растут каждую неделю, и ситуация становится невыносимой, потому что увеличивается стоимость буквально всего", - приводит "Синьхуа" слова одного из французских фермеров.
"Если мы не решим проблему с удобрениями и торговля ими не возобновится, в следующем году мир столкнется с очень серьезной проблемой снабжения (продовольствием – Прим. ред.)", - сказал изданию главный экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Максимо Тореро.
Ранее в МИД России заявили, что Москва не препятствует экспорту зерна Украины, логистические проблемы возникли по вине Киева, его войска заминировали свои морские порты. В МИД добавили, что "разговоры о якобы блокировании Россией экспорта украинского зерна в черноморских портах и образовавшийся от этого дефицит на рынке зерна - не что иное, как спекуляции". Бывший сотрудник одесской морской гавани рассказал РИА Новости, что Украина вывозит резервы пшеницы из хранилищ в порту Одессы альтернативными путями под давлением Евросоюза, несмотря на угрозу дефицита зерна в самой стране.
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что зерно с Украины, если верить заявлениям западных политиков и данным СМИ, активно вывозится как железнодорожными эшелонами, так и баржами по Дунаю. По его словам, у России есть обоснованные подозрения, что это зерно идет не на нужды голодающего глобального Юга, а закачивается в зернохранилища европейских стран - так Украина расплачивается за поставляемое Западом вооружение.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву. Сейчас Еврокомиссия обсуждает уже шестой пакет ограничительных мер, который предполагает, в частности, поэтапный отказ от импорта российской нефти. Согласовать его пока не удалось, так как некоторые страны, в том числе Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария, требуют для себя исключений.
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