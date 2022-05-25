https://ria.ru/20220525/kotly-1790567756.html

Басурин рассказал о тактике малых котлов на Авдеевском направлении

Басурин рассказал о тактике малых котлов на Авдеевском направлении - РИА Новости, 25.05.2022

Басурин рассказал о тактике малых котлов на Авдеевском направлении

Официальный представитель ДНР Эдуард Басурин сообщил, что на авдеевском направлении используется тактика малых котлов, в том числе в сохранении гражданского... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T11:10

2022-05-25T11:10

2022-05-25T11:33

специальная военная операция на украине

эдуард басурин

в мире

россия

украина

донецкая народная республика

авдеевка

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Официальный представитель ДНР Эдуард Басурин сообщил, что на авдеевском направлении используется тактика малых котлов, в том числе в сохранении гражданского населения.В ходе эфира на Первом канале, ему был задан вопрос: "будем ли использовать на авдеевском направлении тактику малых котлов?". Басурин указал: "мы это используем, малые котлы". Он пояснил, что под этим подразумевается, "когда ты отрезаешь определенную часть украинских войск от снабжения, от той помощи, которые они могут оказывать друг другу и после этого начинается методичная с ними работа, как психологическая, информационная, так и военная, - в разных направлениях". "Потому что, я еще раз повторяю, мы заинтересованы, чтобы как можно больше жизней сохранилось, не только украинских военных, а еще и гражданского населения, нам с ними потом жить и работать", - добавил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220524/avdeevka-1790412733.html

https://ria.ru/20220524/donetsk-1790172803.html

россия

украина

донецкая народная республика

авдеевка

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Кирилл Волков

эдуард басурин, в мире, россия, украина, донецкая народная республика, авдеевка, ситуация в днр и лнр