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Басурин рассказал о тактике малых котлов на Авдеевском направлении - РИА Новости, 25.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220525/kotly-1790567756.html
Басурин рассказал о тактике малых котлов на Авдеевском направлении
Басурин рассказал о тактике малых котлов на Авдеевском направлении - РИА Новости, 25.05.2022
Басурин рассказал о тактике малых котлов на Авдеевском направлении
Официальный представитель ДНР Эдуард Басурин сообщил, что на авдеевском направлении используется тактика малых котлов, в том числе в сохранении гражданского... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T11:10
2022-05-25T11:33
специальная военная операция на украине
эдуард басурин
в мире
россия
украина
донецкая народная республика
авдеевка
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Официальный представитель ДНР Эдуард Басурин сообщил, что на авдеевском направлении используется тактика малых котлов, в том числе в сохранении гражданского населения.В ходе эфира на Первом канале, ему был задан вопрос: "будем ли использовать на авдеевском направлении тактику малых котлов?". Басурин указал: "мы это используем, малые котлы". Он пояснил, что под этим подразумевается, "когда ты отрезаешь определенную часть украинских войск от снабжения, от той помощи, которые они могут оказывать друг другу и после этого начинается методичная с ними работа, как психологическая, информационная, так и военная, - в разных направлениях". "Потому что, я еще раз повторяю, мы заинтересованы, чтобы как можно больше жизней сохранилось, не только украинских военных, а еще и гражданского населения, нам с ними потом жить и работать", - добавил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220524/avdeevka-1790412733.html
https://ria.ru/20220524/donetsk-1790172803.html
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эдуард басурин, в мире, россия, украина, донецкая народная республика, авдеевка, ситуация в днр и лнр
11:10 25.05.2022 (обновлено: 11:33 25.05.2022)
 
Басурин рассказал о тактике малых котлов на Авдеевском направлении

Басурин: ДНР под Авдеевкой использует малые котлы, чтобы сохранить жизни населения

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЭдуард Басурин
Эдуард Басурин - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Официальный представитель ДНР Эдуард Басурин сообщил, что на авдеевском направлении используется тактика малых котлов, в том числе в сохранении гражданского населения.
В ходе эфира на Первом канале, ему был задан вопрос: "будем ли использовать на авдеевском направлении тактику малых котлов?". Басурин указал: "мы это используем, малые котлы".
Эдуард Басурин - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
24 мая, 15:01Специальная военная операция на Украине
Силы ДНР не планируют заходить в Авдеевку, заявил Басурин
Он пояснил, что под этим подразумевается, "когда ты отрезаешь определенную часть украинских войск от снабжения, от той помощи, которые они могут оказывать друг другу и после этого начинается методичная с ними работа, как психологическая, информационная, так и военная, - в разных направлениях". "Потому что, я еще раз повторяю, мы заинтересованы, чтобы как можно больше жизней сохранилось, не только украинских военных, а еще и гражданского населения, нам с ними потом жить и работать", - добавил он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Военнослужащий армии ДНР - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
24 мая, 08:00Специальная военная операция на Украине
"Снова наступаем". Куда перебрасывают войска после штурма Мариуполя
 
Специальная военная операция на УкраинеЭдуард БасуринВ миреРоссияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаАвдеевкаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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