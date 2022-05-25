https://ria.ru/20220525/kosatka-1790694351.html
Яхта с бассейном может спасти заблудившуюся в Сене косатку, считает эксперт
Яхта с бассейном может спасти заблудившуюся в Сене косатку, считает эксперт - РИА Новости, 25.05.2022
Яхта с бассейном может спасти заблудившуюся в Сене косатку, считает эксперт
Заблудившуюся во французской Сене косатку можно спасти с помощью "яхты с палубным бассейном" - ее надо отловить с помощью сетей и переместить в бассейне к морю, РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T17:59
2022-05-25T17:59
2022-05-25T17:59
гавр
руан
косатка
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Заблудившуюся во французской Сене косатку можно спасти с помощью "яхты с палубным бассейном" - ее надо отловить с помощью сетей и переместить в бассейне к морю, рассказал РИА Новости заслуженный спасатель России, бывший руководитель Российского центра подготовки спасателей Александр Гофштейн.Впервые косатку заметили в устье реки 16 мая. За эти дни она продолжала спускаться вниз по реке и теперь находится между Гавром и Руаном. Состояние животного ухудшается, а специалисты пока не знают, как его спасти."Сейчас есть очень много прогулочных яхт и кораблей с палубными бассейнами. Для спасения косатки как раз нужна такая яхта. Дальше необходимо взять два моторных судна и большую сеть. А затем нужно с двух сторон подплыть сверху по течению к косатке, двигаясь параллельно с ней вдоль берегов, и в эту сеть ее аккуратно "сгрести", - сказал Гофштейн.По его словам, раз косатка в плохом состоянии, как заявляют эксперты, сопротивляться она не будет. Поймать ее в натянутую сеть не так сложно: одно судно идет слева, другое справа, затем корабли сходятся между собой, а концы сети завязывают.Затем кран со стрелой на судне "хватает" косатку и перемещает ее в бассейн, наполненный морской водой. "Яхта с бассейном" направляется в море, косатку поднимают, сеть удаляется и косатку выпускают в свободное плавание.Гофштейн добавил, что при пребывании на борту яхты косатку обязательно должен осмотреть ихтиолог. Длительное нахождение в пресной воде может усугубить ее состояние из-за разного уровня кислорода.
https://ria.ru/20220518/peterburg-1789361080.html
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гавр, руан, косатка
Яхта с бассейном может спасти заблудившуюся в Сене косатку, считает эксперт
Эксперт Гофштейн: яхта с бассейном может спасти заблудившуюся во французской Сене косатку
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Заблудившуюся во французской Сене косатку можно спасти с помощью "яхты с палубным бассейном" - ее надо отловить с помощью сетей и переместить в бассейне к морю, рассказал РИА Новости заслуженный спасатель России, бывший руководитель Российского центра подготовки спасателей Александр Гофштейн.
Впервые косатку заметили в устье реки 16 мая. За эти дни она продолжала спускаться вниз по реке и теперь находится между Гавром
и Руаном
. Состояние животного ухудшается, а специалисты пока не знают, как его спасти.
"Сейчас есть очень много прогулочных яхт и кораблей с палубными бассейнами. Для спасения косатки как раз нужна такая яхта. Дальше необходимо взять два моторных судна и большую сеть. А затем нужно с двух сторон подплыть сверху по течению к косатке, двигаясь параллельно с ней вдоль берегов, и в эту сеть ее аккуратно "сгрести", - сказал Гофштейн.
По его словам, раз косатка в плохом состоянии, как заявляют эксперты, сопротивляться она не будет. Поймать ее в натянутую сеть не так сложно: одно судно идет слева, другое справа, затем корабли сходятся между собой, а концы сети завязывают.
Затем кран со стрелой на судне "хватает" косатку и перемещает ее в бассейн, наполненный морской водой. "Яхта с бассейном" направляется в море, косатку поднимают, сеть удаляется и косатку выпускают в свободное плавание.
Гофштейн добавил, что при пребывании на борту яхты косатку обязательно должен осмотреть ихтиолог. Длительное нахождение в пресной воде может усугубить ее состояние из-за разного уровня кислорода.