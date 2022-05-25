https://ria.ru/20220525/koreya-1790524762.html

Южная Корея пустила две ракеты в ответ на испытания КНДР

Южная Корея пустила две ракеты в ответ на испытания КНДР - РИА Новости, 25.05.2022

Южная Корея пустила две ракеты в ответ на испытания КНДР

Военные Южной Кореи вместе с американскими коллегами произвели два пуска ракет в ответ на очередные испытания ракет КНДР в среду, сообщил Объединенный комитет... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T04:52

2022-05-25T04:52

2022-05-25T05:26

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южная корея

кндр (северная корея)

сша

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СЕУЛ, 25 мая – РИА Новости. Военные Южной Кореи вместе с американскими коллегами произвели два пуска ракет в ответ на очередные испытания ракет КНДР в среду, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Республики Корея.Утром 25 мая КНДР провела три пуска баллистических ракет в сторону Японского моря, все они были осуществлены из района Сунан в Пхеньяне примерно в 6.00, 6.37 и 6.42 по местному времени (0.00, 0.37 и 0.42 мск).Сообщается, что одной из запущенных ракет была южнокорейская "Хёнму-2", второй – ракета американского тактического ракетного комплекса ATACMS. По словам Объединенного комитета начальников штабов, пуски продемонстрировали "атакующую способность" объединенных вооруженных сил США и Южной Кореи для сдерживания "дальнейших провокаций" со стороны КНДР. Точное время пусков не указывается.В то же время учения Elephant Walk, в которых были задействованы около 30 истребителей F-15K, прошли заранее, 24 мая, так как военные засекли подготовку КНДР к ракетным пускам. В марте этого года южнокорейские военные уже проводили эти учения для демонстрации своего военного потенциала после пуска Северной Кореей МБР 24 марта."В этот раз наша демонстрация военной силы показала... нашу волю решительно отвечать на любые провокации Северной Кореи, включая пуск МБР", - говорится в сообщении военных.Это уже 17-е ракетное испытание КНДР с начала года, включая пуски МБР, баллистической ракеты для подводных лодок, систем для космического спутника и новой тактической системы для ядерного оружия.

https://ria.ru/20220525/puski-1790520682.html

южная корея

кндр (северная корея)

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, южная корея, кндр (северная корея), сша