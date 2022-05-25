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Южная Корея пустила две ракеты в ответ на испытания КНДР - РИА Новости, 25.05.2022
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Южная Корея пустила две ракеты в ответ на испытания КНДР
Южная Корея пустила две ракеты в ответ на испытания КНДР - РИА Новости, 25.05.2022
Южная Корея пустила две ракеты в ответ на испытания КНДР
Военные Южной Кореи вместе с американскими коллегами произвели два пуска ракет в ответ на очередные испытания ракет КНДР в среду, сообщил Объединенный комитет... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T04:52
2022-05-25T05:26
в мире
южная корея
кндр (северная корея)
сша
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СЕУЛ, 25 мая – РИА Новости. Военные Южной Кореи вместе с американскими коллегами произвели два пуска ракет в ответ на очередные испытания ракет КНДР в среду, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Республики Корея.Утром 25 мая КНДР провела три пуска баллистических ракет в сторону Японского моря, все они были осуществлены из района Сунан в Пхеньяне примерно в 6.00, 6.37 и 6.42 по местному времени (0.00, 0.37 и 0.42 мск).Сообщается, что одной из запущенных ракет была южнокорейская "Хёнму-2", второй – ракета американского тактического ракетного комплекса ATACMS. По словам Объединенного комитета начальников штабов, пуски продемонстрировали "атакующую способность" объединенных вооруженных сил США и Южной Кореи для сдерживания "дальнейших провокаций" со стороны КНДР. Точное время пусков не указывается.В то же время учения Elephant Walk, в которых были задействованы около 30 истребителей F-15K, прошли заранее, 24 мая, так как военные засекли подготовку КНДР к ракетным пускам. В марте этого года южнокорейские военные уже проводили эти учения для демонстрации своего военного потенциала после пуска Северной Кореей МБР 24 марта."В этот раз наша демонстрация военной силы показала... нашу волю решительно отвечать на любые провокации Северной Кореи, включая пуск МБР", - говорится в сообщении военных.Это уже 17-е ракетное испытание КНДР с начала года, включая пуски МБР, баллистической ракеты для подводных лодок, систем для космического спутника и новой тактической системы для ядерного оружия.
https://ria.ru/20220525/puski-1790520682.html
южная корея
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в мире, южная корея, кндр (северная корея), сша
04:52 25.05.2022 (обновлено: 05:26 25.05.2022)
 
Южная Корея пустила две ракеты в ответ на испытания КНДР

Южнокорейские военные произвели два пуска ракет в ответ на очередные испытания КНДР

© AP Photo / South Korea Defense MinistryПуск южно-корейской ракеты
Пуск южно-корейской ракеты - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© AP Photo / South Korea Defense Ministry
Пуск южно-корейской ракеты. Архивное фото
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СЕУЛ, 25 мая – РИА Новости. Военные Южной Кореи вместе с американскими коллегами произвели два пуска ракет в ответ на очередные испытания ракет КНДР в среду, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Республики Корея.
Утром 25 мая КНДР провела три пуска баллистических ракет в сторону Японского моря, все они были осуществлены из района Сунан в Пхеньяне примерно в 6.00, 6.37 и 6.42 по местному времени (0.00, 0.37 и 0.42 мск).
"Наша армия в ответ на сегодняшнюю провокацию Северной Кореи... провели учения Elephant Walk, а также пуски ракетных подразделений Южной Кореи и США", - говорится в сообщении.
Сообщается, что одной из запущенных ракет была южнокорейская "Хёнму-2", второй – ракета американского тактического ракетного комплекса ATACMS. По словам Объединенного комитета начальников штабов, пуски продемонстрировали "атакующую способность" объединенных вооруженных сил США и Южной Кореи для сдерживания "дальнейших провокаций" со стороны КНДР. Точное время пусков не указывается.
В то же время учения Elephant Walk, в которых были задействованы около 30 истребителей F-15K, прошли заранее, 24 мая, так как военные засекли подготовку КНДР к ракетным пускам. В марте этого года южнокорейские военные уже проводили эти учения для демонстрации своего военного потенциала после пуска Северной Кореей МБР 24 марта.
"В этот раз наша демонстрация военной силы показала... нашу волю решительно отвечать на любые провокации Северной Кореи, включая пуск МБР", - говорится в сообщении военных.
Это уже 17-е ракетное испытание КНДР с начала года, включая пуски МБР, баллистической ракеты для подводных лодок, систем для космического спутника и новой тактической системы для ядерного оружия.
Трансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
02:04
Американские военные прокомментировали ракетные пуски КНДР
 
В миреЮжная КореяКНДР (Северная Корея)США
 
 
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