https://ria.ru/20220525/koreya-1790524762.html
Южная Корея пустила две ракеты в ответ на испытания КНДР
Южная Корея пустила две ракеты в ответ на испытания КНДР - РИА Новости, 25.05.2022
Южная Корея пустила две ракеты в ответ на испытания КНДР
Военные Южной Кореи вместе с американскими коллегами произвели два пуска ракет в ответ на очередные испытания ракет КНДР в среду, сообщил Объединенный комитет... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T04:52
2022-05-25T04:52
2022-05-25T05:26
в мире
южная корея
кндр (северная корея)
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750308294_0:0:2001:1126_1920x0_80_0_0_1c31e0d026b48be9aacdc65f008723f5.jpg
СЕУЛ, 25 мая – РИА Новости. Военные Южной Кореи вместе с американскими коллегами произвели два пуска ракет в ответ на очередные испытания ракет КНДР в среду, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Республики Корея.Утром 25 мая КНДР провела три пуска баллистических ракет в сторону Японского моря, все они были осуществлены из района Сунан в Пхеньяне примерно в 6.00, 6.37 и 6.42 по местному времени (0.00, 0.37 и 0.42 мск).Сообщается, что одной из запущенных ракет была южнокорейская "Хёнму-2", второй – ракета американского тактического ракетного комплекса ATACMS. По словам Объединенного комитета начальников штабов, пуски продемонстрировали "атакующую способность" объединенных вооруженных сил США и Южной Кореи для сдерживания "дальнейших провокаций" со стороны КНДР. Точное время пусков не указывается.В то же время учения Elephant Walk, в которых были задействованы около 30 истребителей F-15K, прошли заранее, 24 мая, так как военные засекли подготовку КНДР к ракетным пускам. В марте этого года южнокорейские военные уже проводили эти учения для демонстрации своего военного потенциала после пуска Северной Кореей МБР 24 марта."В этот раз наша демонстрация военной силы показала... нашу волю решительно отвечать на любые провокации Северной Кореи, включая пуск МБР", - говорится в сообщении военных.Это уже 17-е ракетное испытание КНДР с начала года, включая пуски МБР, баллистической ракеты для подводных лодок, систем для космического спутника и новой тактической системы для ядерного оружия.
https://ria.ru/20220525/puski-1790520682.html
южная корея
кндр (северная корея)
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750308294_166:0:1809:1232_1920x0_80_0_0_0dd8b50e8f9669bc00d408efe3564754.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, южная корея, кндр (северная корея), сша
04:52 25.05.2022 (обновлено: 05:26 25.05.2022)
Южная Корея пустила две ракеты в ответ на испытания КНДР
Южнокорейские военные произвели два пуска ракет в ответ на очередные испытания КНДР
СЕУЛ, 25 мая – РИА Новости. Военные Южной Кореи вместе с американскими коллегами произвели два пуска ракет в ответ на очередные испытания ракет КНДР в среду, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Республики Корея.
Утром 25 мая КНДР провела три пуска баллистических ракет в сторону Японского моря
, все они были осуществлены из района Сунан в Пхеньяне
примерно в 6.00, 6.37 и 6.42 по местному времени (0.00, 0.37 и 0.42 мск).
"Наша армия в ответ на сегодняшнюю провокацию Северной Кореи... провели учения Elephant Walk, а также пуски ракетных подразделений Южной Кореи и США", - говорится в сообщении.
Сообщается, что одной из запущенных ракет была южнокорейская "Хёнму-2", второй – ракета американского тактического ракетного комплекса ATACMS. По словам Объединенного комитета начальников штабов, пуски продемонстрировали "атакующую способность" объединенных вооруженных сил США
и Южной Кореи
для сдерживания "дальнейших провокаций" со стороны КНДР. Точное время пусков не указывается.
В то же время учения Elephant Walk, в которых были задействованы около 30 истребителей F-15K, прошли заранее, 24 мая, так как военные засекли подготовку КНДР к ракетным пускам. В марте этого года южнокорейские военные уже проводили эти учения для демонстрации своего военного потенциала после пуска Северной Кореей МБР 24 марта.
"В этот раз наша демонстрация военной силы показала... нашу волю решительно отвечать на любые провокации Северной Кореи, включая пуск МБР", - говорится в сообщении военных.
Это уже 17-е ракетное испытание КНДР с начала года, включая пуски МБР, баллистической ракеты для подводных лодок, систем для космического спутника и новой тактической системы для ядерного оружия.