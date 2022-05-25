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Великобритания опровергла сообщения о размещении кораблей в Черном море - РИА Новости, 25.05.2022
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Великобритания опровергла сообщения о размещении кораблей в Черном море
Великобритания опровергла сообщения о размещении кораблей в Черном море - РИА Новости, 25.05.2022
Великобритания опровергла сообщения о размещении кораблей в Черном море
Великобритания не планирует размещать военные корабли в Черном море для разблокировки поставок украинского зерна, заявило минобороны страны. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T00:24
2022-05-25T05:21
лиз трасс
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украина
одесса
оон
в мире
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ЛОНДОН, 25 мая - РИА Новости. Великобритания не планирует размещать военные корабли в Черном море для разблокировки поставок украинского зерна, заявило минобороны страны.Ранее газета Times со ссылкой на дипломатический источник сообщала, что глава МИД Великобритании Лиз Трасс поддержала идею создания коалиции стран, которая будет заниматься разблокировкой поставок украинского зерна. Такую морскую коалицию предложил создать министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис. По мнению Ландсбергиса, единственный практичный способ экспортировать зерно — через Одессу. Его план также потребует разминирования частей Черного моря и достижения договоренности с Турцией. Министр предположил, что помимо Британии защиту кораблям могут предоставить государства, которые будут затронуты потенциальной потерей зерна, например Египет.Ранее в МИД России заявили, что Москва не препятствует экспорту зерна Украины, логистические проблемы возникли по вине Киева, его войска заминировали свои морские порты. В МИД добавили, что "разговоры о якобы блокировании Россией экспорта украинского зерна в черноморских портах и образовавшийся от этого дефицит на рынке зерна — не что иное, как спекуляции". Бывший сотрудник одесской морской гавани рассказал РИА Новости, что Украина вывозит резервы пшеницы из хранилищ в порту Одессы альтернативными путями под давлением Евросоюза, несмотря на угрозу дефицита зерна в самой стране.Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что зерно с Украины, если верить заявлениям западных политиков и данным СМИ, активно вывозится как железнодорожными эшелонами, так и баржами по Дунаю. По его словам, у Москвы есть обоснованные подозрения, что это зерно идет не на нужды голодающего глобального Юга, а закачивается в зернохранилища европейских стран — так Украина расплачивается за поставляемое Западом вооружение.Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о последствиях санкций, заявлял, что они приведут к полноценному международному продовольственному кризису с перспективой голода в отдельных странах.
https://ria.ru/20220524/zerno-1790506005.html
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лиз трасс, россия, украина, одесса, оон, в мире, великобритания
00:24 25.05.2022 (обновлено: 05:21 25.05.2022)
 
Великобритания опровергла сообщения о размещении кораблей в Черном море

Минобороны Британии опровергло сообщения о планах по размещению кораблей в Черном море

© Фото : NATO / CPO FRA C.ValverdeКорабль Королевских ВМС Великобритании
Корабль Королевских ВМС Великобритании - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© Фото : NATO / CPO FRA C.Valverde
Корабль Королевских ВМС Великобритании. Архивное фото
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ЛОНДОН, 25 мая - РИА Новости. Великобритания не планирует размещать военные корабли в Черном море для разблокировки поставок украинского зерна, заявило минобороны страны.
Ранее газета Times со ссылкой на дипломатический источник сообщала, что глава МИД Великобритании Лиз Трасс поддержала идею создания коалиции стран, которая будет заниматься разблокировкой поставок украинского зерна. Такую морскую коалицию предложил создать министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис. По мнению Ландсбергиса, единственный практичный способ экспортировать зерно — через Одессу. Его план также потребует разминирования частей Черного моря и достижения договоренности с Турцией. Министр предположил, что помимо Британии защиту кораблям могут предоставить государства, которые будут затронуты потенциальной потерей зерна, например Египет.
"Чтобы прояснить недавние сообщения, в настоящее время нет планов по размещению британских военных кораблей в Черном море. Мы продолжим интенсивно работать с международными партнерами, чтобы найти пути для возобновления экспорта зерна с Украины", - говорится в сообщении британского Минобороны в Twitter.
Ранее в МИД России заявили, что Москва не препятствует экспорту зерна Украины, логистические проблемы возникли по вине Киева, его войска заминировали свои морские порты. В МИД добавили, что "разговоры о якобы блокировании Россией экспорта украинского зерна в черноморских портах и образовавшийся от этого дефицит на рынке зерна — не что иное, как спекуляции". Бывший сотрудник одесской морской гавани рассказал РИА Новости, что Украина вывозит резервы пшеницы из хранилищ в порту Одессы альтернативными путями под давлением Евросоюза, несмотря на угрозу дефицита зерна в самой стране.
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что зерно с Украины, если верить заявлениям западных политиков и данным СМИ, активно вывозится как железнодорожными эшелонами, так и баржами по Дунаю. По его словам, у Москвы есть обоснованные подозрения, что это зерно идет не на нужды голодающего глобального Юга, а закачивается в зернохранилища европейских стран — так Украина расплачивается за поставляемое Западом вооружение.
Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о последствиях санкций, заявлял, что они приведут к полноценному международному продовольственному кризису с перспективой голода в отдельных странах.
Уборка зерновых - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
Вчера, 21:46Специальная военная операция на Украине
Запад стремится побыстрее вывезти зерно с Украины, сообщили в Минобороны
 
Лиз ТрассРоссияУкраинаОдессаООНВ миреВеликобритания
 
 
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