https://ria.ru/20220525/korabli-1790516332.html

Великобритания опровергла сообщения о размещении кораблей в Черном море

Великобритания опровергла сообщения о размещении кораблей в Черном море - РИА Новости, 25.05.2022

Великобритания опровергла сообщения о размещении кораблей в Черном море

Великобритания не планирует размещать военные корабли в Черном море для разблокировки поставок украинского зерна, заявило минобороны страны. РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T00:24

2022-05-25T00:24

2022-05-25T05:21

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ЛОНДОН, 25 мая - РИА Новости. Великобритания не планирует размещать военные корабли в Черном море для разблокировки поставок украинского зерна, заявило минобороны страны.Ранее газета Times со ссылкой на дипломатический источник сообщала, что глава МИД Великобритании Лиз Трасс поддержала идею создания коалиции стран, которая будет заниматься разблокировкой поставок украинского зерна. Такую морскую коалицию предложил создать министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис. По мнению Ландсбергиса, единственный практичный способ экспортировать зерно — через Одессу. Его план также потребует разминирования частей Черного моря и достижения договоренности с Турцией. Министр предположил, что помимо Британии защиту кораблям могут предоставить государства, которые будут затронуты потенциальной потерей зерна, например Египет.Ранее в МИД России заявили, что Москва не препятствует экспорту зерна Украины, логистические проблемы возникли по вине Киева, его войска заминировали свои морские порты. В МИД добавили, что "разговоры о якобы блокировании Россией экспорта украинского зерна в черноморских портах и образовавшийся от этого дефицит на рынке зерна — не что иное, как спекуляции". Бывший сотрудник одесской морской гавани рассказал РИА Новости, что Украина вывозит резервы пшеницы из хранилищ в порту Одессы альтернативными путями под давлением Евросоюза, несмотря на угрозу дефицита зерна в самой стране.Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что зерно с Украины, если верить заявлениям западных политиков и данным СМИ, активно вывозится как железнодорожными эшелонами, так и баржами по Дунаю. По его словам, у Москвы есть обоснованные подозрения, что это зерно идет не на нужды голодающего глобального Юга, а закачивается в зернохранилища европейских стран — так Украина расплачивается за поставляемое Западом вооружение.Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о последствиях санкций, заявлял, что они приведут к полноценному международному продовольственному кризису с перспективой голода в отдельных странах.

https://ria.ru/20220524/zerno-1790506005.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

лиз трасс, россия, украина, одесса, оон, в мире, великобритания