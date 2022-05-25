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Регистрация цены вакцины от COVID-19 "Конвасэл" ожидается со дня на день - РИА Новости, 25.05.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220525/konvasel-1790589995.html
Регистрация цены вакцины от COVID-19 "Конвасэл" ожидается со дня на день
Регистрация цены вакцины от COVID-19 "Конвасэл" ожидается со дня на день - РИА Новости, 25.05.2022
Регистрация цены вакцины от COVID-19 "Конвасэл" ожидается со дня на день
Регистрация предельной цены вакцины против коронавируса "Конвасэл" ожидается со дня на день, уже есть 6 миллионов доз препарата, заявила глава Федерального... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T12:13
2022-05-25T12:13
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
конвасэл
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
вероника скворцова
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Регистрация предельной цены вакцины против коронавируса "Конвасэл" ожидается со дня на день, уже есть 6 миллионов доз препарата, заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова."Вакцина готова, мы сейчас имеем 6 миллионов доз. 28 марта эта вакцина была отправлена в Минздрав и ФАС для регистрации цены, ждём со дня на день регистрации", - сказала Скворцова на "правительственном часе" в Совете Федерации.Она отметила, что вакцина эффективна, производители из Индии и других стран готовы купить лицензию и производить ее под своими названиями.
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коронавирус covid-19, коронавирус в россии, конвасэл, федеральная антимонопольная служба (фас россии), вероника скворцова
12:13 25.05.2022
 
Регистрация цены вакцины от COVID-19 "Конвасэл" ожидается со дня на день

Глава ФМБА Скворцова: цену вакцины от COVID-19 "Конвасэл" зарегистрируют со дня на день

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкЛаборатория по производству вакцины "Конвасэл" для профилактики COVID-19
Лаборатория по производству вакцины Конвасэл для профилактики COVID-19 - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Лаборатория по производству вакцины "Конвасэл" для профилактики COVID-19. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Регистрация предельной цены вакцины против коронавируса "Конвасэл" ожидается со дня на день, уже есть 6 миллионов доз препарата, заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
"Вакцина готова, мы сейчас имеем 6 миллионов доз. 28 марта эта вакцина была отправлена в Минздрав и ФАС для регистрации цены, ждём со дня на день регистрации", - сказала Скворцова на "правительственном часе" в Совете Федерации.
Она отметила, что вакцина эффективна, производители из Индии и других стран готовы купить лицензию и производить ее под своими названиями.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
24 мая, 14:10Распространение коронавируса
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Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииКонвасэлФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Вероника Скворцова
 
 
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