https://ria.ru/20220525/konvasel-1790589995.html

Регистрация цены вакцины от COVID-19 "Конвасэл" ожидается со дня на день

Регистрация цены вакцины от COVID-19 "Конвасэл" ожидается со дня на день - РИА Новости, 25.05.2022

Регистрация цены вакцины от COVID-19 "Конвасэл" ожидается со дня на день

Регистрация предельной цены вакцины против коронавируса "Конвасэл" ожидается со дня на день, уже есть 6 миллионов доз препарата, заявила глава Федерального... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T12:13

2022-05-25T12:13

2022-05-25T12:13

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

конвасэл

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

вероника скворцова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783035584_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_6b7459f497b619102dc383a1638604d8.jpg

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Регистрация предельной цены вакцины против коронавируса "Конвасэл" ожидается со дня на день, уже есть 6 миллионов доз препарата, заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова."Вакцина готова, мы сейчас имеем 6 миллионов доз. 28 марта эта вакцина была отправлена в Минздрав и ФАС для регистрации цены, ждём со дня на день регистрации", - сказала Скворцова на "правительственном часе" в Совете Федерации.Она отметила, что вакцина эффективна, производители из Индии и других стран готовы купить лицензию и производить ее под своими названиями.

https://ria.ru/20220524/popova-1790393905.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

коронавирус covid-19, коронавирус в россии, конвасэл, федеральная антимонопольная служба (фас россии), вероника скворцова