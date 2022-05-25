https://ria.ru/20220525/konvasel-1790589995.html
Регистрация цены вакцины от COVID-19 "Конвасэл" ожидается со дня на день
Регистрация цены вакцины от COVID-19 "Конвасэл" ожидается со дня на день - РИА Новости, 25.05.2022
Регистрация цены вакцины от COVID-19 "Конвасэл" ожидается со дня на день
Регистрация предельной цены вакцины против коронавируса "Конвасэл" ожидается со дня на день, уже есть 6 миллионов доз препарата, заявила глава Федерального... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T12:13
2022-05-25T12:13
2022-05-25T12:13
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
конвасэл
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
вероника скворцова
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Регистрация предельной цены вакцины против коронавируса "Конвасэл" ожидается со дня на день, уже есть 6 миллионов доз препарата, заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова."Вакцина готова, мы сейчас имеем 6 миллионов доз. 28 марта эта вакцина была отправлена в Минздрав и ФАС для регистрации цены, ждём со дня на день регистрации", - сказала Скворцова на "правительственном часе" в Совете Федерации.Она отметила, что вакцина эффективна, производители из Индии и других стран готовы купить лицензию и производить ее под своими названиями.
https://ria.ru/20220524/popova-1790393905.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирус в россии, конвасэл, федеральная антимонопольная служба (фас россии), вероника скворцова
Регистрация цены вакцины от COVID-19 "Конвасэл" ожидается со дня на день
Глава ФМБА Скворцова: цену вакцины от COVID-19 "Конвасэл" зарегистрируют со дня на день