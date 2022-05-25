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На Кубани хотят установить тотальный контроль за строительством - РИА Новости, 25.05.2022
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На Кубани хотят установить тотальный контроль за строительством
На Кубани хотят установить тотальный контроль за строительством - РИА Новости, 25.05.2022
На Кубани хотят установить тотальный контроль за строительством
Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК) на очередной сессии приняли законопроект, наделяющий ряд органов местного самоуправления... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T21:40
2022-05-25T21:53
краснодарский край
россия
анапа
геленджик
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 25 мая - РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК) на очередной сессии приняли законопроект, наделяющий ряд органов местного самоуправления полномочием по осуществлению стройнадзора в отношении отдельных видов объектов, сообщает ЗСК."Одним из принятых на сессии нормативных правовых актов стал внесенный губернатором Кубани законопроект, наделяющий ряд органов местного самоуправления полномочием по осуществлению стройнадзора в отношении отдельных видов объектов", - говорится в сообщении.Уточняется, что до 1 января 2022 года в рамках муниципального земельного контроля муниципалитеты имели право проверять у граждан, индивидуальных предпринимателей и юрлиц наличие разрешений на строительство. Однако после соответствующих изменений в Земельный Кодекс РФ полномочия по осуществлению таких проверок перешли к органам исполнительной власти края."Законопроектом предлагается передать ряду муниципальных образований полномочие профильного департамента по проверке разрешений на строительство объектов, если такое разрешение требуется в силу закона, и по проверке соответствия объекта предельным параметрам разрешенного строительства (реконструкции), правилам землепользования и застройки и другой градостроительной документации, если разрешение на строительство объекта не требуется", - пояснили в ЗСК.Таким полномочием наделяются Анапа, Геленджик, Краснодар, Новороссийск, Сочи, Динской, Крымский, Северский, Темрюкский и Туапсинский районы.По мнению авторов документа, мера будет способствовать проведению на территории наиболее активных в строительстве муниципальных образований системной работы по выявлению и пресечению самовольного возведения объектов капитального строительства, а также выявлению объектов, строящихся с нарушением градостроительного законодательства. По итогам обсуждения закон был принят сразу в двух чтениях."Сегодня мы передаем соответствующее полномочие десяти муниципалитетам. Но если их работа по борьбе с самостроями принесет должный эффект, то через полгода мы снова вернемся к данной теме и рассмотрим возможность наделения правом проверки разрешений на строительство и других муниципальных образований", – прокомментировал спикер ЗСК Юрий Бурлачко. Он добавил, что при нынешних темпах застройки городов необходимо "установить тотальный контроль за всем строительством, которое ведется на территории региона".
https://ria.ru/20220423/kuban-1785084731.html
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россия, анапа, геленджик, краснодарский край
21:40 25.05.2022 (обновлено: 21:53 25.05.2022)
 

На Кубани хотят установить тотальный контроль за строительством

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкСтроительство жилого дома
Строительство жилого дома - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Строительство жилого дома. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 25 мая - РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК) на очередной сессии приняли законопроект, наделяющий ряд органов местного самоуправления полномочием по осуществлению стройнадзора в отношении отдельных видов объектов, сообщает ЗСК.
"Одним из принятых на сессии нормативных правовых актов стал внесенный губернатором Кубани законопроект, наделяющий ряд органов местного самоуправления полномочием по осуществлению стройнадзора в отношении отдельных видов объектов", - говорится в сообщении.
Уточняется, что до 1 января 2022 года в рамках муниципального земельного контроля муниципалитеты имели право проверять у граждан, индивидуальных предпринимателей и юрлиц наличие разрешений на строительство. Однако после соответствующих изменений в Земельный Кодекс РФ полномочия по осуществлению таких проверок перешли к органам исполнительной власти края.
"Законопроектом предлагается передать ряду муниципальных образований полномочие профильного департамента по проверке разрешений на строительство объектов, если такое разрешение требуется в силу закона, и по проверке соответствия объекта предельным параметрам разрешенного строительства (реконструкции), правилам землепользования и застройки и другой градостроительной документации, если разрешение на строительство объекта не требуется", - пояснили в ЗСК.
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Таким полномочием наделяются Анапа, Геленджик, Краснодар, Новороссийск, Сочи, Динской, Крымский, Северский, Темрюкский и Туапсинский районы.
По мнению авторов документа, мера будет способствовать проведению на территории наиболее активных в строительстве муниципальных образований системной работы по выявлению и пресечению самовольного возведения объектов капитального строительства, а также выявлению объектов, строящихся с нарушением градостроительного законодательства. По итогам обсуждения закон был принят сразу в двух чтениях.
"Сегодня мы передаем соответствующее полномочие десяти муниципалитетам. Но если их работа по борьбе с самостроями принесет должный эффект, то через полгода мы снова вернемся к данной теме и рассмотрим возможность наделения правом проверки разрешений на строительство и других муниципальных образований", – прокомментировал спикер ЗСК Юрий Бурлачко. Он добавил, что при нынешних темпах застройки городов необходимо "установить тотальный контроль за всем строительством, которое ведется на территории региона".

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