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Небензя обвинил США в контрабанде нефти и зерна из Сирии

Небензя обвинил США в контрабанде нефти и зерна из Сирии - РИА Новости, 25.05.2022

Небензя обвинил США в контрабанде нефти и зерна из Сирии

США наращивают контрабанду и нелегальную торговлю нефтью и зерном из Сирии, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T18:25

2022-05-25T18:25

2022-05-25T18:59

цены на нефть

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ООН, 25 мая – РИА Новости. США наращивают контрабанду и нелегальную торговлю нефтью и зерном из Сирии, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя.По его словам, установлению полного мира и стабильности в Сирии препятствует незаконная оккупация Соединенными Штатами значительной части территории этого государства. "На оккупированных территориях продолжают функционировать лагеря с бесчеловечными условиями проживания для мирного населения, царит разруха и тотальное беззаконие", - сказал Небензя."Оккупирующая держава принялась откровенно грабить природные и сельскохозяйственные ресурсы, принадлежащие народу Сирии. США наращивают контрабанду и нелегальную торговлю нефтью и зерном. Таков, как мы понимаем, рецепт борьбы с глобальным энергетическим и продовольственным кризисом по-американски", - добавил он.

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Кирилл Волков

цены на нефть, экономика, сирия, сша, россия, василий небензя, оон