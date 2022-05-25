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Небензя обвинил США в контрабанде нефти и зерна из Сирии - РИА Новости, 25.05.2022
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Война в Сирии
https://ria.ru/20220525/kontrabanda-1790701952.html
Небензя обвинил США в контрабанде нефти и зерна из Сирии
Небензя обвинил США в контрабанде нефти и зерна из Сирии - РИА Новости, 25.05.2022
Небензя обвинил США в контрабанде нефти и зерна из Сирии
США наращивают контрабанду и нелегальную торговлю нефтью и зерном из Сирии, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T18:25
2022-05-25T18:59
цены на нефть
война в сирии
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василий небензя
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ООН, 25 мая – РИА Новости. США наращивают контрабанду и нелегальную торговлю нефтью и зерном из Сирии, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя.По его словам, установлению полного мира и стабильности в Сирии препятствует незаконная оккупация Соединенными Штатами значительной части территории этого государства. "На оккупированных территориях продолжают функционировать лагеря с бесчеловечными условиями проживания для мирного населения, царит разруха и тотальное беззаконие", - сказал Небензя."Оккупирующая держава принялась откровенно грабить природные и сельскохозяйственные ресурсы, принадлежащие народу Сирии. США наращивают контрабанду и нелегальную торговлю нефтью и зерном. Таков, как мы понимаем, рецепт борьбы с глобальным энергетическим и продовольственным кризисом по-американски", - добавил он.
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цены на нефть, экономика, сирия, сша, россия, василий небензя, оон
18:25 25.05.2022 (обновлено: 18:59 25.05.2022)
 
Небензя обвинил США в контрабанде нефти и зерна из Сирии

Небензя: США наращивают контрабанду и нелегальную торговлю нефтью и зерном из Сирии

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПостпред России при ООН Василий Небензя
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Постпред России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 25 мая – РИА Новости. США наращивают контрабанду и нелегальную торговлю нефтью и зерном из Сирии, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя.
По его словам, установлению полного мира и стабильности в Сирии препятствует незаконная оккупация Соединенными Штатами значительной части территории этого государства. "На оккупированных территориях продолжают функционировать лагеря с бесчеловечными условиями проживания для мирного населения, царит разруха и тотальное беззаконие", - сказал Небензя.
"Оккупирующая держава принялась откровенно грабить природные и сельскохозяйственные ресурсы, принадлежащие народу Сирии. США наращивают контрабанду и нелегальную торговлю нефтью и зерном. Таков, как мы понимаем, рецепт борьбы с глобальным энергетическим и продовольственным кризисом по-американски", - добавил он.
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Война в СирииЦены на нефтьЭкономикаСирияСШАРоссияВасилий НебензяООН
 
 
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