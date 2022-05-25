https://ria.ru/20220525/kompensatsiya-1790606261.html

В Вологодской области увеличат компенсацию платы за детский сад

В Вологодской области увеличат компенсацию платы за детский сад - РИА Новости, 25.05.2022

В Вологодской области увеличат компенсацию платы за детский сад

Власти Вологодской области пересмотрят размер компенсации платы за детский сад и увеличат расходы на питание детей в детских садах, сообщил губернатор Олег... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T13:23

2022-05-25T13:23

2022-05-25T13:31

вологодская область

общество

олег кувшинников

дети

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ВОЛОГДА, 25 мая – РИА Новости. Власти Вологодской области пересмотрят размер компенсации платы за детский сад и увеличат расходы на питание детей в детских садах, сообщил губернатор Олег Кувшинников, выступая во вторник с отчетом за прошедший год перед депутатами законодательного собрания области.После отчёта губернатора депутат Лариса Кожевина задала вопрос о возможности пересмотра суммы, от которой рассчитывается компенсации родителям и которая не менялась около десяти лет."Сейчас компенсация выплачивается 20, 50 и 70 процентов в зависимости от количества детей в семье от зафиксированной средней родительской платы по региону, то есть от суммы 1450 рублей. А фактически средняя родительская плата составляет 2300 рублей. Есть ли возможность в этом году увеличить сумму, от которой рассчитывается компенсация" - спросила Кожевина главу региона.В ответ Кувшинников сообщил, что этот вопрос, как и вопрос об объеме расходов, выделяемых на питание детей в детских садах, обсуждается в областном правительстве."Я вижу, какая жаркая дискуссия развернулась в социальных сетях в последнее время по этому поводу. И я считаю необходимым поддержать предложения по увеличению родительской платы и компенсации из областного бюджета, в том числе на питание детей в детских дошкольных учреждениях. Ее надо увеличивать и увеличивать существенно", - сказал Кувшинников.Он отметил, что уже дал поручение заместителю губернатора, курирующей социальную сферу, подготовить изменения в соответствующее постановление правительства области.

https://ria.ru/20220524/stroitelstvo-1790320783.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

общество, олег кувшинников, дети