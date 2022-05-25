https://ria.ru/20220525/knigi-1790526199.html

В Мариуполе на позициях ВСУ нашли книги, восхваляющие дивизии СС

В Мариуполе на позициях ВСУ нашли книги, восхваляющие дивизии СС - РИА Новости, 25.05.2022

В Мариуполе на позициях ВСУ нашли книги, восхваляющие дивизии СС

На отбитых у украинских войск позициях в промзоне Мариуполя обнаружена художественная литература, восхваляющая дивизии СС "Мертвая Голова" и "Галичина", а также РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T06:04

2022-05-25T06:04

2022-05-25T06:04

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 25 мая - РИА Новости. На отбитых у украинских войск позициях в промзоне Мариуполя обнаружена художественная литература, восхваляющая дивизии СС "Мертвая Голова" и "Галичина", а также украинских националистов времен Гражданской войны 1917 года, передает корреспондент РИА Новости.Мариуполь с 20 мая полностью находится под контролем Вооруженных сил РФ.На позициях украинских войск найдена книга украинского националиста и военнослужащего гитлеровских частей СС Евстахия Загачевского "Влюбленные в жизнь, женаты на смерти" 2019 года выпуска. Книга состоит из двух частей: автобиографичных "Воспоминаний фронтовика" и второй части "Ее хохот не пугал", воспевающей членов дивизии СС "Галичина".В книге присутствуют фотоматериалы и рисунки с нацистской символикой.Кроме того, на позициях украинских войск найдена книга "Черные запорожцы", воспевающая петлюровцев, воевавших во время Гражданской войны 1917 года, как против Красной армии, так и против Белого движения. Книга издана в 2021 году.Оба произведения напечатаны полностью на украинском языке.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220525/kitel-1790524903.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, украина, донбасс