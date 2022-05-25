https://ria.ru/20220525/kitel-1790524903.html
В Мариуполе нашли полевой китель британского военнослужащего
В Мариуполе нашли полевой китель британского военнослужащего - РИА Новости, 25.05.2022
В Мариуполе нашли полевой китель британского военнослужащего
Следователи СК России нашли в тайнике рядом с бывшими позициями украинских националистов в освобожденном Мариуполе британский военный китель, передает... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T05:02
2022-05-25T05:02
2022-05-25T05:14
специальная военная операция на украине
в мире
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нато
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МАРИУПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости. Следователи СК России нашли в тайнике рядом с бывшими позициями украинских националистов в освобожденном Мариуполе британский военный китель, передает корреспондент РИА Новости.Полевой китель Jacket Combat Tropical Desert DPM относится к комплекту полевого снаряжения CS95 армии Великобритании. На бирке кителя имеется маркировка NATO size.Данная модель военной формы была официально принята в апреле 1991 года. Она широко применялась в армии Великобритании вплоть до 2010 года включительно.На левом плече кителя имеется нашивка с флагом Union Jack (Союзный гюйс) - государственным флагом Великобритании.Китель был найден в тайнике на территории одной из промзон Мариуполя. Рядом с кителем обнаружены служебные документы националистического полка "Азов" (против бойцов которого в России возбуждены уголовные дела) и ноутбук, предположительно, принадлежавший высокопоставленному служащему Национальной гвардии Украины.
https://ria.ru/20220524/port-1790297680.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, великобритания, мариуполь, россия, нато
05:02 25.05.2022 (обновлено: 05:14 25.05.2022)
В Мариуполе нашли полевой китель британского военнослужащего
Следователи СК России обнаружили в Мариуполе полевой китель британского военнослужащего