https://ria.ru/20220525/kitel-1790524903.html

В Мариуполе нашли полевой китель британского военнослужащего

В Мариуполе нашли полевой китель британского военнослужащего - РИА Новости, 25.05.2022

В Мариуполе нашли полевой китель британского военнослужащего

Следователи СК России нашли в тайнике рядом с бывшими позициями украинских националистов в освобожденном Мариуполе британский военный китель, передает... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T05:02

2022-05-25T05:02

2022-05-25T05:14

специальная военная операция на украине

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МАРИУПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости. Следователи СК России нашли в тайнике рядом с бывшими позициями украинских националистов в освобожденном Мариуполе британский военный китель, передает корреспондент РИА Новости.Полевой китель Jacket Combat Tropical Desert DPM относится к комплекту полевого снаряжения CS95 армии Великобритании. На бирке кителя имеется маркировка NATO size.Данная модель военной формы была официально принята в апреле 1991 года. Она широко применялась в армии Великобритании вплоть до 2010 года включительно.На левом плече кителя имеется нашивка с флагом Union Jack (Союзный гюйс) - государственным флагом Великобритании.Китель был найден в тайнике на территории одной из промзон Мариуполя. Рядом с кителем обнаружены служебные документы националистического полка "Азов" (против бойцов которого в России возбуждены уголовные дела) и ноутбук, предположительно, принадлежавший высокопоставленному служащему Национальной гвардии Украины.

https://ria.ru/20220524/port-1790297680.html

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Максим Горбачев

в мире, великобритания, мариуполь, россия, нато