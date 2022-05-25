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В МИД назвали разговоры о военной базе в Херсоне преждевременными - РИА Новости, 25.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220525/kherson-1790548360.html
В МИД назвали разговоры о военной базе в Херсоне преждевременными
В МИД назвали разговоры о военной базе в Херсоне преждевременными - РИА Новости, 25.05.2022
В МИД назвали разговоры о военной базе в Херсоне преждевременными
Комментировать возможное создание военной базы РФ в Херсонской области преждевременно, заявил в среду замглавы российского МИД Андрей Руденко. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T10:11
2022-05-25T10:27
специальная военная операция на украине
херсонская область
украина
запорожская область
в мире
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
андрей руденко
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Комментировать возможное создание военной базы РФ в Херсонской области преждевременно, заявил в среду замглавы российского МИД Андрей Руденко."Преждевременно это комментировать, я первый раз об этом слышу",- сказал Руденко журналистам.В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге страны. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
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херсонская область
украина
запорожская область
россия
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херсонская область , украина, запорожская область, в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), андрей руденко, ситуация в днр и лнр
10:11 25.05.2022 (обновлено: 10:27 25.05.2022)
 
В МИД назвали разговоры о военной базе в Херсоне преждевременными

Замглавы МИД Руденко: говорить о создании военной базы в Херсонской области преждевременно

© РИА Новости / Перейти в фотобанкПатрулирование пляжа в Херсонской области
Патрулирование пляжа в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости
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Патрулирование пляжа в Херсонской области. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Комментировать возможное создание военной базы РФ в Херсонской области преждевременно, заявил в среду замглавы российского МИД Андрей Руденко.
"Преждевременно это комментировать, я первый раз об этом слышу",- сказал Руденко журналистам.
В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге страны. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
Мелитополь, Запорожская область - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьУкраинаЗапорожская областьВ миреРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Андрей РуденкоСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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