https://ria.ru/20220525/kherson-1790548360.html
В МИД назвали разговоры о военной базе в Херсоне преждевременными
В МИД назвали разговоры о военной базе в Херсоне преждевременными - РИА Новости, 25.05.2022
В МИД назвали разговоры о военной базе в Херсоне преждевременными
Комментировать возможное создание военной базы РФ в Херсонской области преждевременно, заявил в среду замглавы российского МИД Андрей Руденко. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T10:11
2022-05-25T10:11
2022-05-25T10:27
специальная военная операция на украине
херсонская область
украина
запорожская область
в мире
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
андрей руденко
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Комментировать возможное создание военной базы РФ в Херсонской области преждевременно, заявил в среду замглавы российского МИД Андрей Руденко."Преждевременно это комментировать, я первый раз об этом слышу",- сказал Руденко журналистам.В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге страны. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
https://ria.ru/20220525/zaporozhe-1790527367.html
херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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10:11 25.05.2022 (обновлено: 10:27 25.05.2022)
В МИД назвали разговоры о военной базе в Херсоне преждевременными
Замглавы МИД Руденко: говорить о создании военной базы в Херсонской области преждевременно