https://ria.ru/20220525/kherson-1790548360.html

В МИД назвали разговоры о военной базе в Херсоне преждевременными

В МИД назвали разговоры о военной базе в Херсоне преждевременными - РИА Новости, 25.05.2022

В МИД назвали разговоры о военной базе в Херсоне преждевременными

Комментировать возможное создание военной базы РФ в Херсонской области преждевременно, заявил в среду замглавы российского МИД Андрей Руденко. РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T10:11

2022-05-25T10:11

2022-05-25T10:27

специальная военная операция на украине

херсонская область

украина

запорожская область

в мире

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

андрей руденко

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Комментировать возможное создание военной базы РФ в Херсонской области преждевременно, заявил в среду замглавы российского МИД Андрей Руденко."Преждевременно это комментировать, я первый раз об этом слышу",- сказал Руденко журналистам.В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге страны. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.

https://ria.ru/20220525/zaporozhe-1790527367.html

херсонская область

украина

запорожская область

россия

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Кирилл Волков

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