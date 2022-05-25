https://ria.ru/20220525/karabin-1790534226.html

В Красноярском крае ребенок застрелил приятеля из карабина

В Красноярском крае ребенок застрелил приятеля из карабина - РИА Новости, 25.05.2022

В Красноярском крае ребенок застрелил приятеля из карабина

В поселке Стрелка Красноярского края десятилетний ребенок погиб после огнестрельного ранения из карабина, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T08:38

2022-05-25T08:38

2022-05-25T08:38

происшествия

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 25 мая - РИА Новости. В поселке Стрелка Красноярского края десятилетний ребенок погиб после огнестрельного ранения из карабина, сообщает прокуратура региона."Предварительно установлено, что 24 мая 10-летний ребенок, проживающий с родителями в поселке Стрелка Лесосибирска, имея доступ к месту хранения ключей от сейфа с находящимся там оружием, самовольно извлек из него вышеуказанный карабин с целью его демонстрации своему 10-летнему другу и непроизвольно выстрелил в него в область брюшной полости. В результате полученного ранения ребенок скончался", - говорится в сообщении.В ведомстве заявили о начале проверки. В региональном главке СК сообщили о возбуждении уголовного дела по факту гибели ребенка в результате неосторожного обращения с оружием.

https://ria.ru/20220520/ubiystvo-1789659508.html

красноярский край

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, красноярский край