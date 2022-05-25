https://ria.ru/20220525/karabin-1790534226.html
В Красноярском крае ребенок застрелил приятеля из карабина
В Красноярском крае ребенок застрелил приятеля из карабина - РИА Новости, 25.05.2022
В Красноярском крае ребенок застрелил приятеля из карабина
В поселке Стрелка Красноярского края десятилетний ребенок погиб после огнестрельного ранения из карабина, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T08:38
2022-05-25T08:38
2022-05-25T08:38
происшествия
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 25 мая - РИА Новости. В поселке Стрелка Красноярского края десятилетний ребенок погиб после огнестрельного ранения из карабина, сообщает прокуратура региона."Предварительно установлено, что 24 мая 10-летний ребенок, проживающий с родителями в поселке Стрелка Лесосибирска, имея доступ к месту хранения ключей от сейфа с находящимся там оружием, самовольно извлек из него вышеуказанный карабин с целью его демонстрации своему 10-летнему другу и непроизвольно выстрелил в него в область брюшной полости. В результате полученного ранения ребенок скончался", - говорится в сообщении.В ведомстве заявили о начале проверки. В региональном главке СК сообщили о возбуждении уголовного дела по факту гибели ребенка в результате неосторожного обращения с оружием.
https://ria.ru/20220520/ubiystvo-1789659508.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярский край
В Красноярском крае ребенок застрелил приятеля из карабина
В красноярском поселке Стрелка ребенок застрелил приятеля из карабина