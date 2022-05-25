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Биография Александра Калягина

Биография Александра Калягина - РИА Новости, 25.05.2022

Биография Александра Калягина

Художественный руководитель Московского театра Et Сetera, народный артист РФ Александр Александрович Калягин родился 25 мая 1942 года в городе Малмыж Кировской... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T00:12

2022-05-25T00:12

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справки

александр калягин

малмыж

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Художественный руководитель Московского театра Et Сetera, народный артист РФ Александр Александрович Калягин родился 25 мая 1942 года в городе Малмыж Кировской области, где семья находилась в военное время в эвакуации.Его отец был деканом исторического факультета Московского областного педагогического института, умер вскоре после рождения сына. Мать работала преподавателем французского языка (всего она владела пятью языками).В 1959 году Калягин окончил медицинское училище и два года работал фельдшером "Скорой помощи".В 1962 году поступил в высшее театральное училище имени Б.В. Щукина при Государственном академическом театре имени Е. Вахтангова, которое окончил в 1965 году. В 1965-1967 годах работал в Московском театре драмы и комедии на Таганке (ныне Московский театр на Таганке). Был занят в главных ролях в спектаклях "Жизнь Галилея" Бертольда Брехта, "Только телеграмма" Валерия Осипова.В 1967-1970 годах играл в Театре имени М.Н. Ермоловой. Среди его ролей наиболее значимыми были Поприщин в "Записках сумасшедшего" Николая Гоголя, Джим в "Стеклянном зверинце" Теннеси Уильямса, Ислаев в "Месяце в деревне" Ивана Тургенева.С 1970 года по 1971 год Александр Калягин по приглашению Олега Ефремова работал в "Современнике". В 1971 году ушел во МХАТ вместе с Ефремовым, возглавившим театр. После раскола МХАТа в 1987 году, остался с Ефремовым в театре, получившем название МХТ им. А.П. Чехова, в 1991 году покинул его. Калягиным были созданы запоминающиеся сценические образы Тригорина в "Чайке" Антона Чехова, Полуорлова в "Старом новом годе" Михаила Рощина, Фроловского в "Заседании парткома" и Лени Шиндина в "Мы, нижеподписавшиеся" Александра Гельмана, Симона в "Тамаде" Александра Галина и другие.Особое место в мхатовской биографии Калягина занимает роль Владимира Ленина в пьесе Михаила Шатрова "Так победим!". За эту работу Александр Калягин был удостоен Государственной премии СССР (1983).Калягин работал с выдающимися режиссерами – Олегом Ефремовым, Анатолием Эфросом, Юрием Любимовым, Камой Гинкасом, Петром Фоменко. С 1992 года Александр Калягин является художественным руководителем театра Еt Сetera, созданного им на базе курса Школы-студии МХАТ, который он выпустил в 1990 году.Среди его ролей в театре – Шейлок в "Венецианском купце" Уильяма Шекспира, Крэпп в "Последней записи Крэппа" Сэмюэля Беккета, Дон Кихот в одноименном спектакле по роману Мигеля де Сервантеса (за эту роль Калягин был удостоен премии "Чайка" и премии Правительства Москвы), Папаша Убю в "Короле Убю" Альфреда Жарри, Варравин в "Смерти Тарелкина" Александра Сухово-Кобылина, Хороший артист в "Подавлять и возбуждать" Максима Курочкина.В 2017 году к юбилею Калягина театральный режиссер Роберт Стуруа поставил спектакль "Ревизор. Версия", в котором артист исполняет роль Хлестакова и стал лауреатом театральной премии "Московский комсомолец" в категории "Мэтры: лучшая мужская роль" (сезон 2016/2017).В текущем репертуаре Александр Калягин также исполняет роль Просперо в спектакле "Буря" по пьесе Шекспира, занят в постановке "Лица" по рассказам Антона Чехова. Как режиссер Александр Калягин поставил спектакли "Навсегда-навсегда" (1998) Ксении Драгунской, "Лекарь поневоле" (1996) Жана-Батиста Мольера, "Лица" (1998) по Антону Чехову, "Подавлять и возбуждать" (2006) Максима Курочкина.За рубежом Александр Калягин поставил спектакли "Чехов Акт III" в театре "Нантер" (Париж, Франция). "Ревизор" Николая Гоголя в театре "Элдредж" (Кливленд, США). Спектакль "Мы, нижеподписавшиеся", поставленный в Анкаре, был удостоен высшей театральной награды Турции – премии им. Анни Диллигиля.В кино Калягин дебютировал в 1967 году эпизодической ролью в фильме "Николай Бауман". Заметными и любимыми зрителями стали роли Калягина в фильмах Никиты Михалкова – "Свой среди чужих, чужой среди своих" (1974), "Раба любви" (1975) и "Неоконченная пьеса для механического пианино" (1976), где Калягин сыграл главную роль Михаила Платонова. Эта роль принесла Александру Калягину славу и признание не только в СССР, но и за рубежом – фильму был присужден главный приз Международного фестиваля в Сан-Себастьяно (Испания), а актеру – премия за лучшую мужскую роль Международного фестиваля в Колумбии.Всенародную любовь зрителей принесли Калягину две роли – тетка Чарлея в фильме "Здравствуйте, я ваша тетя" режиссера Виктора Титова и Чичиков в пятисерийном телевизионном фильме "Мертвые души" режиссера Михаила Швейцера.Среди ролей, сыгранных Калягиным в кино и на телевидении, – Полуорлов в фильме "Старый Новый год" (1980), Эзоп в одноименной телекартине (1981), Сан Саныч в фильме "Прохиндиада, или бег на месте" (1984), поэт Василий Жуковский в сериале "Бедная Настя" (2003-2004), Сэм в киноленте "Руд и Сэм" (2007) и другие.Как режиссер Калягин снял фильмы "Подружка моя" (1985) и "Прохиндиада-2" (1994). Александр Калягин занимался преподавательской деятельностью. В 1986-1990 годах он вел курс в Школе-студии МХАТ. Со своими студентами выпустил спектакль "Чайка", который стал заметным событием театральной жизни Москвы. В 1989-1991 годах Калягин преподавал в Международной школе театрального искусства имени А. Чехова в Цюрихе (Швейцария), в 1990-1993 годах – в Британско-американской школе драматического искусства в Оксфорде (ВАDА, Англия), 1992-1995 годах – в Чеховской школе театрального искусства в Париже (Франция), где, как и в Цюрихе, он проводил мастер-классы совместно с Анастасией Вертинской.С 1996 года Александр Калягин является председателем Союза театральных деятелей России (СТД). В 2007 году силами Союза театральных деятелей России и Александра Калягина была создана Международная летняя театральная школа. Артист является ведущим радиопередачи "Отзвуки театра" на "Радио России". Член Совета по культуре и искусству при президенте России.Член партии "Единая Россия" (2003). Александр Калягин – Народный артист РСФСР (1983), лауреат Государственной премии СССР (1981, 1983). Награжден орденами Почета (2012), "За заслуги перед Отечеством" IV (2002), III (2007), и II (2017) степеней. Имеет благодарность президента Российской Федерации (1996). Награжден почетной грамотой Правительства Москвы (2002).Калягин удостоен национальной театральной премии "Золотая маска" (2003). Лауреат Международной премии "Балтийская звезда" (2019), премии Юрия Любимова "Вершина" (2019), премии имени Федора Волкова за вклад в развитие театрального искусства (2020). Лауреат премии имени Н.В. Гоголя в Италии (2018). Удостоен звания "Человек года" (премия "Московский комсомолец", 2019).Александр Калягин женат вторым браком. Супруга – народная артистка России, актриса Малого театра Евгения Глушенко. У Калягина двое детей, дочь и сын.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

малмыж

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, александр калягин, малмыж