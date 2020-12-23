Названы лауреаты премий правительства России в области культуры
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПредседатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин на пресс-конференции, посвященной объявлению номинантов Российской Национальной театральной Премии "Золотая Маска" 2019. 31 октября 2018
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о присуждении премий правительства в области культуры, высоких наград в этом году удостоены 13 человек, сообщает пресс-служба кабмина.
"Премия имени Фёдора Волкова за вклад в развитие театрального искусства (3 миллиона рублей) присуждена председателю Союза театральных деятелей (Всероссийское театральное общество) Александру Калягину. Пятью премиями "Душа России" (по 500 тысяч рублей каждая) отмечены заслуги в сфере развития народного творчества", - говорится в сообщении.
Добавляется, что в номинации "Народное пение" такая награда будет вручена Ольге Беляковой, художественному руководителю народно-сценического казачьего ансамбля "Хуторок" пятигорского городского Дома культуры №1.
Также мастер в области декоративно-прикладного искусства, руководитель самодеятельной мастерской прикладного творчества "Параскева" нижегородского Комплексного центра социального обслуживания населения Ольга Бочарова удостоена премии "Душа России" в номинации "Народный мастер".
Работа художественного руководителя хореографического ансамбля "Мы" Амурского областного Дома народного творчества в Благовещенске Ольги Гавриловой отмечена премией в номинации "Народный танец".
Ещё две такие награды будут вручены в номинациях "Народная музыка" и "Традиционная народная культура" Елене Магницкой, руководителю коллектива самодеятельного искусства петрозаводского Центра народного творчества и культурных инициатив республики Карелия, и Евгению Мамаеву, художественному руководителю народного фольклорного ансамбля "Сиберия" Дома творчества и досуга села Усть-Кокса Республики Алтай.
"Также по распоряжению Михаила Мишустина будет вручено семь премий имени Луначарского за значительный вклад в развитие российской культуры (по 300 тысяч рублей каждая)", - добавляется в сообщении.