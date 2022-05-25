https://ria.ru/20220525/kaliningrad-1790562995.html
Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых в Калининградской области
Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых в Калининградской области - РИА Новости, 25.05.2022
Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых в Калининградской области
Эксперты рассказали, сколько стоит летний отдых в Калининградской области, сообщает АТОР. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T14:26
2022-05-25T14:26
2022-05-25T14:26
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Эксперты рассказали, сколько стоит летний отдых в Калининградской области, сообщает АТОР.Традиционно до 90 процентов гостей региона приезжают самостоятельно. Рейсы в Калининград сейчас выполняют авиакомпании "Аэрофлот", "Россия", "Победа", "Уральские авиалинии", S7 Airlines, "Ямал", Nordwind, "РусЛайн", Smartavia.Стоимость билета из Москвы или Санкт-Петербурга и обратно начинается от шести тысяч рублей (без багажа). В высокий сезон — в июле — минимальные цены вырастут до восьми-десяти тысяч рублей.Выбирающие пляжный отдых путешественники отправляются в Светлогорск, Зеленоградск и Янтарный. Теплее всего там во второй половине лета. Средняя стоимость пляжного тура на десять дней в июле начинается от 65 тысяч рублей на семью с ребенком. Туроператоры отмечают, что указанная цена не учитывает авиаперевозку: билеты придется купить отдельно. Также дополнительно нужно учесть стоимость питания. Большинство гостиниц предлагают только завтраки. Полный пансион можно найти только в санаториях.Экскурсионные туры также востребованы. Такие программы рассчитаны на разное количество дней, и обходятся примерно в три-четыре тысячи рублей в сутки на персону. Проживание в отеле с завтраком включено, перелет нужно оплатить дополнительно.Власти региона оценивают снижение турпотока в майские праздники по сравнению с прошлым годом на десять процентов. Сокращению спроса в последние недели способствовала неопределенность — отмены рейсов, увеличение продолжительности перелета. Но по итогам курортного сезона администрация надеется на рост прошлогоднего показателя на семь процентов и готовится принять не менее двух миллионов гостей.По словам министра по культуре и туризму Калининградской области Андрея Ермака, праздники показали, что никаких логистических проблем нет.
https://ria.ru/20220525/otdykh-1790611350.html
https://ria.ru/20210925/kaliningrad-1751280277.html
https://ria.ru/20220422/kaliningrad-1784906464.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых в Калининградской области
АТОР: стоимость отдыха в Калининградской области начинается от 65 тысяч рублей на троих
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости.
Эксперты рассказали, сколько стоит летний отдых в Калининградской области, сообщает
АТОР.
Традиционно до 90 процентов гостей региона приезжают самостоятельно. Рейсы в Калининград сейчас выполняют авиакомпании "Аэрофлот", "Россия", "Победа", "Уральские авиалинии", S7 Airlines, "Ямал", Nordwind, "РусЛайн", Smartavia.
Стоимость билета из Москвы или Санкт-Петербурга и обратно начинается от шести тысяч рублей (без багажа). В высокий сезон — в июле — минимальные цены вырастут до восьми-десяти тысяч рублей.
Выбирающие пляжный отдых путешественники отправляются в Светлогорск, Зеленоградск и Янтарный. Теплее всего там во второй половине лета. Средняя стоимость пляжного тура на десять дней в июле начинается от 65 тысяч рублей на семью с ребенком.
Туроператоры отмечают, что указанная цена не учитывает авиаперевозку: билеты придется купить отдельно. Также дополнительно нужно учесть стоимость питания. Большинство гостиниц предлагают только завтраки. Полный пансион можно найти только в санаториях.
Экскурсионные туры также востребованы. Такие программы рассчитаны на разное количество дней, и обходятся примерно в три-четыре тысячи рублей в сутки на персону. Проживание в отеле с завтраком включено, перелет нужно оплатить дополнительно.
Власти региона оценивают снижение турпотока в майские праздники по сравнению с прошлым годом на десять процентов. Сокращению спроса в последние недели способствовала неопределенность — отмены рейсов, увеличение продолжительности перелета.
Но по итогам курортного сезона администрация надеется на рост прошлогоднего показателя на семь процентов и готовится принять не менее двух миллионов гостей.
По словам министра по культуре и туризму Калининградской области Андрея Ермака, праздники показали, что никаких логистических проблем нет.