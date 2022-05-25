https://ria.ru/20220525/kaliningrad-1790562995.html

Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых в Калининградской области

Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых в Калининградской области - РИА Новости, 25.05.2022

Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых в Калининградской области

Эксперты рассказали, сколько стоит летний отдых в Калининградской области, сообщает АТОР. РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T14:26

2022-05-25T14:26

2022-05-25T14:26

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Эксперты рассказали, сколько стоит летний отдых в Калининградской области, сообщает АТОР.Традиционно до 90 процентов гостей региона приезжают самостоятельно. Рейсы в Калининград сейчас выполняют авиакомпании "Аэрофлот", "Россия", "Победа", "Уральские авиалинии", S7 Airlines, "Ямал", Nordwind, "РусЛайн", Smartavia.Стоимость билета из Москвы или Санкт-Петербурга и обратно начинается от шести тысяч рублей (без багажа). В высокий сезон — в июле — минимальные цены вырастут до восьми-десяти тысяч рублей.Выбирающие пляжный отдых путешественники отправляются в Светлогорск, Зеленоградск и Янтарный. Теплее всего там во второй половине лета. Средняя стоимость пляжного тура на десять дней в июле начинается от 65 тысяч рублей на семью с ребенком. Туроператоры отмечают, что указанная цена не учитывает авиаперевозку: билеты придется купить отдельно. Также дополнительно нужно учесть стоимость питания. Большинство гостиниц предлагают только завтраки. Полный пансион можно найти только в санаториях.Экскурсионные туры также востребованы. Такие программы рассчитаны на разное количество дней, и обходятся примерно в три-четыре тысячи рублей в сутки на персону. Проживание в отеле с завтраком включено, перелет нужно оплатить дополнительно.Власти региона оценивают снижение турпотока в майские праздники по сравнению с прошлым годом на десять процентов. Сокращению спроса в последние недели способствовала неопределенность — отмены рейсов, увеличение продолжительности перелета. Но по итогам курортного сезона администрация надеется на рост прошлогоднего показателя на семь процентов и готовится принять не менее двух миллионов гостей.По словам министра по культуре и туризму Калининградской области Андрея Ермака, праздники показали, что никаких логистических проблем нет.

https://ria.ru/20220525/otdykh-1790611350.html

https://ria.ru/20210925/kaliningrad-1751280277.html

https://ria.ru/20220422/kaliningrad-1784906464.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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