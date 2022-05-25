https://ria.ru/20220525/jabil-1790623466.html

Американская компания Jabil прекратила работу в Тверской области

Американская компания Jabil прекратила работу в Тверской области - РИА Новости, 25.05.2022

Американская компания Jabil прекратила работу в Тверской области

Американская корпорация Jabil прекратила работу на предприятии в Тверской области, уведомив об этом около 90 сотрудников, сообщается на сайте компании. РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T14:39

2022-05-25T14:39

2022-05-25T14:43

экономика

технологии

тверь

россия

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РЯЗАНЬ, 25 мая - РИА Новости. Американская корпорация Jabil прекратила работу на предприятии в Тверской области, уведомив об этом около 90 сотрудников, сообщается на сайте компании.Получить комментарий компании РИА Новости не удалось, указанный на сайте jabil-russia телефон горячей линии недоступен.Как уточняется на сайте, корпорации Jabil Circuit основана в Мичигане в 1966 году. Это третья по величине компания в мире, предоставляющая услуги по контрактной сборке электроники. Производство корпорации Jabil действует в Тверской области с 2009 года. Выпускаемая продукция - потребительская электроника, телекоммуникационное и сетевое оборудование, POS терминалы, промышленное оборудование.

https://ria.ru/20220525/reteyler-1790549769.html

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экономика, технологии, тверь, россия, мичиган