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Американская компания Jabil прекратила работу в Тверской области - РИА Новости, 25.05.2022
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Американская компания Jabil прекратила работу в Тверской области
Американская компания Jabil прекратила работу в Тверской области - РИА Новости, 25.05.2022
Американская компания Jabil прекратила работу в Тверской области
Американская корпорация Jabil прекратила работу на предприятии в Тверской области, уведомив об этом около 90 сотрудников, сообщается на сайте компании. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T14:39
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экономика
технологии
тверь
россия
мичиган
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РЯЗАНЬ, 25 мая - РИА Новости. Американская корпорация Jabil прекратила работу на предприятии в Тверской области, уведомив об этом около 90 сотрудников, сообщается на сайте компании.Получить комментарий компании РИА Новости не удалось, указанный на сайте jabil-russia телефон горячей линии недоступен.Как уточняется на сайте, корпорации Jabil Circuit основана в Мичигане в 1966 году. Это третья по величине компания в мире, предоставляющая услуги по контрактной сборке электроники. Производство корпорации Jabil действует в Тверской области с 2009 года. Выпускаемая продукция - потребительская электроника, телекоммуникационное и сетевое оборудование, POS терминалы, промышленное оборудование.
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экономика, технологии, тверь, россия, мичиган
14:39 25.05.2022 (обновлено: 14:43 25.05.2022)
 
Американская компания Jabil прекратила работу в Тверской области

Американская компания Jabil закрыла предприятие в Тверской области

© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкЗдание завода Jabil в Твери
Здание завода Jabil в Твери - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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РЯЗАНЬ, 25 мая - РИА Новости. Американская корпорация Jabil прекратила работу на предприятии в Тверской области, уведомив об этом около 90 сотрудников, сообщается на сайте компании.
"Jabil прекратила работу на нашем предприятии в Твери, Россия, и мы уведомили об этом около 90 сотрудников. Эти действия никоим образом не являются отражением тяжелой работы и самоотверженности сотрудников в этом месте. Мы работаем с нашими клиентами, чтобы свести к минимуму влияние на их бизнес", - говорится в сообщении.
Получить комментарий компании РИА Новости не удалось, указанный на сайте jabil-russia телефон горячей линии недоступен.
Как уточняется на сайте, корпорации Jabil Circuit основана в Мичигане в 1966 году. Это третья по величине компания в мире, предоставляющая услуги по контрактной сборке электроники. Производство корпорации Jabil действует в Тверской области с 2009 года. Выпускаемая продукция - потребительская электроника, телекоммуникационное и сетевое оборудование, POS терминалы, промышленное оборудование.
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