https://ria.ru/20220525/izuchenie-1790709042.html

Глава парламента Крыма не считает обязательным изучение английского языка

Глава парламента Крыма не считает обязательным изучение английского языка - РИА Новости, 25.05.2022

Глава парламента Крыма не считает обязательным изучение английского языка

Глава крымского парламента Владимир Константинов считает нецелесообразным обязательное изучение английского языка в школах, по его мнению, больше время нужно... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T18:48

2022-05-25T18:48

2022-05-25T19:26

великобритания

россия

республика крым

английский язык

образование

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769429484_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7d53adbac30c0fd4c8c7ac2f5d197359.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов считает нецелесообразным обязательное изучение английского языка в школах, по его мнению, больше время нужно уделять родному языку, в то время как иностранным обучать по потребности.Но зачем учить то, что может в жизни не пригодиться. Тупое следование западной цивилизации опасно. Давайте изучать свои языки, свои развивать, а иностранные языки учить по потребности, не нужно тупо всем учить английский", - сказал журналистам Константинов.По его словам, к примеру, в Великобритании вообще не учат и не используют русский язык, в то время как в России на каждом углу висят вывески с английскими названиями.

https://ria.ru/20220519/oge-1789430350.html

великобритания

россия

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

великобритания, россия, республика крым, английский язык, образование