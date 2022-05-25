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Глава парламента Крыма не считает обязательным изучение английского языка - РИА Новости, 25.05.2022
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Глава парламента Крыма не считает обязательным изучение английского языка
Глава парламента Крыма не считает обязательным изучение английского языка - РИА Новости, 25.05.2022
Глава парламента Крыма не считает обязательным изучение английского языка
Глава крымского парламента Владимир Константинов считает нецелесообразным обязательное изучение английского языка в школах, по его мнению, больше время нужно... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T18:48
2022-05-25T19:26
великобритания
россия
республика крым
английский язык
образование
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов считает нецелесообразным обязательное изучение английского языка в школах, по его мнению, больше время нужно уделять родному языку, в то время как иностранным обучать по потребности.Но зачем учить то, что может в жизни не пригодиться. Тупое следование западной цивилизации опасно. Давайте изучать свои языки, свои развивать, а иностранные языки учить по потребности, не нужно тупо всем учить английский", - сказал журналистам Константинов.По его словам, к примеру, в Великобритании вообще не учат и не используют русский язык, в то время как в России на каждом углу висят вывески с английскими названиями.
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великобритания, россия, республика крым, английский язык, образование
18:48 25.05.2022 (обновлено: 19:26 25.05.2022)
 
Глава парламента Крыма не считает обязательным изучение английского языка

Глава парламента Крыма Константинов: обязательное изучение английского языка бессмысленно

© РИА Новости / Виктор ЛященкоГлава крымского парламента Владимир Константинов
Глава крымского парламента Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Виктор Лященко
Глава крымского парламента Владимир Константинов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов считает нецелесообразным обязательное изучение английского языка в школах, по его мнению, больше время нужно уделять родному языку, в то время как иностранным обучать по потребности.
"Для меня очень спорный вопрос о языках, который можно поставить на обсуждение: "Зачем нам слепо идти по пути английского языка?". У меня в школе не было учителя английского. Я вырос без английского языка и не считаю себя ущербным. Когда стал вопрос по бизнесу об изучении английского языка для ведения переговоров, я его за два года выучил. Мне надо было, я сам его выучил.
Но зачем учить то, что может в жизни не пригодиться. Тупое следование западной цивилизации опасно. Давайте изучать свои языки, свои развивать, а иностранные языки учить по потребности, не нужно тупо всем учить английский", - сказал журналистам Константинов.
По его словам, к примеру, в Великобритании вообще не учат и не используют русский язык, в то время как в России на каждом углу висят вывески с английскими названиями.
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