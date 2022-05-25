Рейтинг@Mail.ru
В небе над Ереваном во время протестов заметили истребители - РИА Новости, 25.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220525/istrebiteli-1790726602.html
В небе над Ереваном во время протестов заметили истребители
В небе над Ереваном во время протестов заметили истребители - РИА Новости, 25.05.2022
В небе над Ереваном во время протестов заметили истребители
Протестное шествие в Ереване идет по проспекту Аршакуняца — в небе в это время видны тренировки летчиков, исполняющих фигуры высшего пилотажа, передает... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T20:20
2022-05-25T20:38
в мире
космос - риа наука
александр невский
армения
азербайджан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790728599_0:600:1416:1397_1920x0_80_0_0_bfd8ccb2b804b289b201e5ffdf27b0b8.jpg
ЕРЕВАН, 25 мая — РИА Новости. Протестное шествие в Ереване идет по проспекту Аршакуняца — в небе в это время видны тренировки летчиков, исполняющих фигуры высшего пилотажа, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Колонна протестующих, двинувшись от станции метро Гарегина Нжде, двигается в сторону Площади Франции. Когда шествие находилось неподалеку от проспекта Аршакуняца, в небе появились истребители — они исполняли фигуры высшего пилотажа. Кадры тренировки летчиков на фоне протестного шествия удалось сделать корреспонденту РИА Новости.В Армении находится 102-я ордена Александра Невского российская военная база, в частности, авиационная компонента базы располагается на аэродроме "Эребуни".Прошел уже месяц с начала массовых протестов в Армении с требованием отставки Пашиняна. Его противники считают, что он пытается пойти на новые уступки Азербайджану в карабахском вопросе при демаркации армяно-азербайджанской границы, и заявляют, что намерены пресечь его планы.
https://ria.ru/20220525/pashinyan-1790695982.html
армения
азербайджан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790728599_0:467:1416:1529_1920x0_80_0_0_7a637d5b13655504b4dfbe08a79c244a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, космос - риа наука, александр невский, армения, азербайджан
20:20 25.05.2022 (обновлено: 20:38 25.05.2022)
 
В небе над Ереваном во время протестов заметили истребители

В небе над Ереваном во время протестов заметили военные истребители

© SputnikИстребитель в небе над центром Еревана. 25 мая 2022
Истребитель в небе над центром Еревана. 25 мая 2022 - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© Sputnik
Истребитель в небе над центром Еревана. 25 мая 2022
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 25 мая — РИА Новости. Протестное шествие в Ереване идет по проспекту Аршакуняца — в небе в это время видны тренировки летчиков, исполняющих фигуры высшего пилотажа, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Колонна протестующих, двинувшись от станции метро Гарегина Нжде, двигается в сторону Площади Франции. Когда шествие находилось неподалеку от проспекта Аршакуняца, в небе появились истребители — они исполняли фигуры высшего пилотажа. Кадры тренировки летчиков на фоне протестного шествия удалось сделать корреспонденту РИА Новости.
В Армении находится 102-я ордена Александра Невского российская военная база, в частности, авиационная компонента базы располагается на аэродроме "Эребуни".
Прошел уже месяц с начала массовых протестов в Армении с требованием отставки Пашиняна. Его противники считают, что он пытается пойти на новые уступки Азербайджану в карабахском вопросе при демаркации армяно-азербайджанской границы, и заявляют, что намерены пресечь его планы.
Шествие оппозиции в Армении - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
Вчера, 18:06
Пашинян считает, что политическое значение протестов исчерпало себя
 
В миреКосмос - РИА НаукаАлександр НевскийАрменияАзербайджан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала