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В небе над Ереваном во время протестов заметили истребители
В небе над Ереваном во время протестов заметили истребители - РИА Новости, 25.05.2022
В небе над Ереваном во время протестов заметили истребители
Протестное шествие в Ереване идет по проспекту Аршакуняца — в небе в это время видны тренировки летчиков, исполняющих фигуры высшего пилотажа, передает... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T20:20
2022-05-25T20:20
2022-05-25T20:38
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ЕРЕВАН, 25 мая — РИА Новости. Протестное шествие в Ереване идет по проспекту Аршакуняца — в небе в это время видны тренировки летчиков, исполняющих фигуры высшего пилотажа, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Колонна протестующих, двинувшись от станции метро Гарегина Нжде, двигается в сторону Площади Франции. Когда шествие находилось неподалеку от проспекта Аршакуняца, в небе появились истребители — они исполняли фигуры высшего пилотажа. Кадры тренировки летчиков на фоне протестного шествия удалось сделать корреспонденту РИА Новости.В Армении находится 102-я ордена Александра Невского российская военная база, в частности, авиационная компонента базы располагается на аэродроме "Эребуни".Прошел уже месяц с начала массовых протестов в Армении с требованием отставки Пашиняна. Его противники считают, что он пытается пойти на новые уступки Азербайджану в карабахском вопросе при демаркации армяно-азербайджанской границы, и заявляют, что намерены пресечь его планы.
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в мире, космос - риа наука, александр невский, армения, азербайджан
20:20 25.05.2022 (обновлено: 20:38 25.05.2022)
В небе над Ереваном во время протестов заметили истребители
В небе над Ереваном во время протестов заметили военные истребители