https://ria.ru/20220525/iran-1790681903.html

Спецпредставитель США заявил о возможности снятия части санкций с Ирана

Спецпредставитель США заявил о возможности снятия части санкций с Ирана - РИА Новости, 25.05.2022

Спецпредставитель США заявил о возможности снятия части санкций с Ирана

Спецпредставитель США по Ирану Роберт Малли заявил о возможности "ограниченного снятия санкций" против Тегерана для поощрения его шагов по отказу от ядерной... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T17:24

2022-05-25T17:24

2022-05-25T17:31

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ВАШИНГТОН, 25 мая - РИА Новости. Спецпредставитель США по Ирану Роберт Малли заявил о возможности "ограниченного снятия санкций" против Тегерана для поощрения его шагов по отказу от ядерной программы."Мы, как и наши европейские партнеры, убеждены, что мы можем предоставить ограниченное облегчение санкций в обмен на то, чтобы Иран предпринял важные шаги по сворачиванию и ограничению своей ядерной программы", - сказал Малли на слушаниях в сенатском комитете по иностранным делам.По его словам, при этом США и ЕС могут "продолжать использовать остающиеся санкции и другие имеющиеся в нашем распоряжении инструменты для оказания давления и нацеливаясь на другие опасные действия (Ирана)".В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - СВПД, который предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В Вене проходят переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана, 27 декабря 2021 года стартовал восьмой раунд. Еще в ходе седьмого раунда, в декабре, стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходят успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как "скромный", призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. С возвращения сторон в свои столицы в конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвиняет в этом американскую администрацию.

https://radiosputnik.ria.ru/20220519/iran-1789573713.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, иран, сша