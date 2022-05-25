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Эндокринолог рассказала, как дефицит йода сказывается на уровне IQ
Эндокринолог рассказала, как дефицит йода сказывается на уровне IQ - РИА Новости, 25.05.2022
Эндокринолог рассказала, как дефицит йода сказывается на уровне IQ
Уровень IQ у людей, проживающих в условиях дефицита йода и не получающих йодной профилактики, снижается на 10-13%, заявила РИА Новости заместитель директора... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T06:17
2022-05-25T06:17
2022-05-25T06:17
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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Уровень IQ у людей, проживающих в условиях дефицита йода и не получающих йодной профилактики, снижается на 10-13%, заявила РИА Новости заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России - директор Института клинической эндокринологии член-корреспондент РАН Екатерина Трошина.Всемирный день щитовидной железы отмечается ежегодно 25 мая.Она отметила, что легкий дефицит йода, в отличии от тяжелого, зачастую не имеет каких-то выраженных симптомов, при этом дети школьного возраста без нарушений функций щитовидной железы, которые родились и жили в регионах с умеренным йодным дефицитом, имеют некоторый интеллектуальный дефицит по сравнению с детьми, получавшими йодную профилактику.Наиболее эффективный метод профилактики йододефицитных заболеваний, рекомендованный Всемирной организацией здравоохранения, - употребление йодированной соли, подчеркнула Трошина.При этом, по ее словам, увеличение добавочной стоимости при йодировании 1 килограмма соли не превышает 2 рублей.
https://radiosputnik.ria.ru/20220522/maslo-1789758501.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, здоровье - общество, россия
Эндокринолог рассказала, как дефицит йода сказывается на уровне IQ
Эндокринолог Трошина заявила, что дефицит йода может снизить уровень IQ на 13 процентов
МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Уровень IQ у людей, проживающих в условиях дефицита йода и не получающих йодной профилактики, снижается на 10-13%, заявила РИА Новости заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России - директор Института клинической эндокринологии член-корреспондент РАН Екатерина Трошина.
Всемирный день щитовидной железы отмечается ежегодно 25 мая.
"У людей, постоянно проживающих в условиях дефицита йода и не получающих йодной профилактики, умственные показатели (уровень IQ) снижаются на 10-13%, что ассоциировано со снижением успеваемости детей в учебе, а среди взрослых – с меньшей экономической продуктивностью, более низкими зарплатами", - сказала Трошина.
Она отметила, что легкий дефицит йода, в отличии от тяжелого, зачастую не имеет каких-то выраженных симптомов, при этом дети школьного возраста без нарушений функций щитовидной железы, которые родились и жили в регионах с умеренным йодным дефицитом, имеют некоторый интеллектуальный дефицит по сравнению с детьми, получавшими йодную профилактику.
Наиболее эффективный метод профилактики йододефицитных заболеваний, рекомендованный Всемирной организацией здравоохранения, - употребление йодированной соли, подчеркнула Трошина.
При этом, по ее словам, увеличение добавочной стоимости при йодировании 1 килограмма соли не превышает 2 рублей.