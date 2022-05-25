https://ria.ru/20220525/iq-1790526808.html

Эндокринолог рассказала, как дефицит йода сказывается на уровне IQ

Эндокринолог рассказала, как дефицит йода сказывается на уровне IQ - РИА Новости, 25.05.2022

Эндокринолог рассказала, как дефицит йода сказывается на уровне IQ

Уровень IQ у людей, проживающих в условиях дефицита йода и не получающих йодной профилактики, снижается на 10-13%, заявила РИА Новости заместитель директора... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T06:17

2022-05-25T06:17

2022-05-25T06:17

общество

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Уровень IQ у людей, проживающих в условиях дефицита йода и не получающих йодной профилактики, снижается на 10-13%, заявила РИА Новости заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России - директор Института клинической эндокринологии член-корреспондент РАН Екатерина Трошина.Всемирный день щитовидной железы отмечается ежегодно 25 мая.Она отметила, что легкий дефицит йода, в отличии от тяжелого, зачастую не имеет каких-то выраженных симптомов, при этом дети школьного возраста без нарушений функций щитовидной железы, которые родились и жили в регионах с умеренным йодным дефицитом, имеют некоторый интеллектуальный дефицит по сравнению с детьми, получавшими йодную профилактику.Наиболее эффективный метод профилактики йододефицитных заболеваний, рекомендованный Всемирной организацией здравоохранения, - употребление йодированной соли, подчеркнула Трошина.При этом, по ее словам, увеличение добавочной стоимости при йодировании 1 килограмма соли не превышает 2 рублей.

https://radiosputnik.ria.ru/20220522/maslo-1789758501.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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