https://ria.ru/20220525/informatsiya-1790517630.html

Байдена проинформировали о стрельбе в техасской школе

Байдена проинформировали о стрельбе в техасской школе - РИА Новости, 25.05.2022

Байдена проинформировали о стрельбе в техасской школе

Президент США Джо Байден, возвращающийся в Вашингтон из азиатского турне, проинформирован о стрельбе в техасской школе, где погибли 15 человек, и намерен... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T00:52

2022-05-25T00:52

2022-05-25T00:59

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ВАШИНГТОН, 25 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден, возвращающийся в Вашингтон из азиатского турне, проинформирован о стрельбе в техасской школе, где погибли 15 человек, и намерен выступить с заявлением по прибытии в Белый дом, сообщила его пресс-секретарь Карин Жан-Пьер.Житель городка Ювалде застрелил 14 школьников и учителя, прежде чем его самого ликвидировали полицейские.Байден летит в Вашингтон после визита в Южную Корею и Японию."Его молитвы - с семьями, которые затронула эта ужасная трагедия. Он выступит сегодня вечером (по местному времени), когда вернется в Белый дом", - добавила Жан-Пьер.Местная полиция сообщила, что злоумышленник – 18-летний юноша – действовал в одиночку. По данным СМИ, он также застрелил свою бабушку.

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