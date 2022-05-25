https://ria.ru/20220525/informatsiya-1790517630.html
Байдена проинформировали о стрельбе в техасской школе
Байдена проинформировали о стрельбе в техасской школе - РИА Новости, 25.05.2022
Байдена проинформировали о стрельбе в техасской школе
Президент США Джо Байден, возвращающийся в Вашингтон из азиатского турне, проинформирован о стрельбе в техасской школе, где погибли 15 человек, и намерен... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T00:52
2022-05-25T00:52
2022-05-25T00:59
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ВАШИНГТОН, 25 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден, возвращающийся в Вашингтон из азиатского турне, проинформирован о стрельбе в техасской школе, где погибли 15 человек, и намерен выступить с заявлением по прибытии в Белый дом, сообщила его пресс-секретарь Карин Жан-Пьер.Житель городка Ювалде застрелил 14 школьников и учителя, прежде чем его самого ликвидировали полицейские.Байден летит в Вашингтон после визита в Южную Корею и Японию."Его молитвы - с семьями, которые затронула эта ужасная трагедия. Он выступит сегодня вечером (по местному времени), когда вернется в Белый дом", - добавила Жан-Пьер.Местная полиция сообщила, что злоумышленник – 18-летний юноша – действовал в одиночку. По данным СМИ, он также застрелил свою бабушку.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, техас, сша
00:52 25.05.2022 (обновлено: 00:59 25.05.2022)
Байдена проинформировали о стрельбе в техасской школе
Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер: Байдена проинформировали о стрельбе в школе
ВАШИНГТОН, 25 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден, возвращающийся в Вашингтон из азиатского турне, проинформирован о стрельбе в техасской школе, где погибли 15 человек, и намерен выступить с заявлением по прибытии в Белый дом, сообщила его пресс-секретарь Карин Жан-Пьер.
Житель городка Ювалде застрелил 14 школьников и учителя, прежде чем его самого ликвидировали полицейские.
"Президенту Байдену доложили ужасающие новости о стрельбе в начальной школе в Техасе
. Он продолжит получать регулярные брифинги по мере поступления информации", - написала Жан-Пьер в Twitter.
Байден летит в Вашингтон
после визита в Южную Корею
и Японию
.
"Его молитвы - с семьями, которые затронула эта ужасная трагедия. Он выступит сегодня вечером (по местному времени), когда вернется в Белый дом", - добавила Жан-Пьер.
Местная полиция сообщила, что злоумышленник – 18-летний юноша – действовал в одиночку. По данным СМИ, он также застрелил свою бабушку.