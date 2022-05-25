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Байдена проинформировали о стрельбе в техасской школе - РИА Новости, 25.05.2022
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Байдена проинформировали о стрельбе в техасской школе
Байдена проинформировали о стрельбе в техасской школе - РИА Новости, 25.05.2022
Байдена проинформировали о стрельбе в техасской школе
Президент США Джо Байден, возвращающийся в Вашингтон из азиатского турне, проинформирован о стрельбе в техасской школе, где погибли 15 человек, и намерен... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T00:52
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в мире
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сша
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ВАШИНГТОН, 25 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден, возвращающийся в Вашингтон из азиатского турне, проинформирован о стрельбе в техасской школе, где погибли 15 человек, и намерен выступить с заявлением по прибытии в Белый дом, сообщила его пресс-секретарь Карин Жан-Пьер.Житель городка Ювалде застрелил 14 школьников и учителя, прежде чем его самого ликвидировали полицейские.Байден летит в Вашингтон после визита в Южную Корею и Японию."Его молитвы - с семьями, которые затронула эта ужасная трагедия. Он выступит сегодня вечером (по местному времени), когда вернется в Белый дом", - добавила Жан-Пьер.Местная полиция сообщила, что злоумышленник – 18-летний юноша – действовал в одиночку. По данным СМИ, он также застрелил свою бабушку.
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в мире, техас, сша
00:52 25.05.2022 (обновлено: 00:59 25.05.2022)
 
Байдена проинформировали о стрельбе в техасской школе

Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер: Байдена проинформировали о стрельбе в школе

© AP Photo / Dario Lopez-MillsПолиция у начальной школы в городе Ювалде в американском штате Техас, где произошла стрельба
Полиция у начальной школы в городе Ювалде в американском штате Техас, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© AP Photo / Dario Lopez-Mills
Полиция у начальной школы в городе Ювалде в американском штате Техас, где произошла стрельба
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ВАШИНГТОН, 25 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден, возвращающийся в Вашингтон из азиатского турне, проинформирован о стрельбе в техасской школе, где погибли 15 человек, и намерен выступить с заявлением по прибытии в Белый дом, сообщила его пресс-секретарь Карин Жан-Пьер.
Житель городка Ювалде застрелил 14 школьников и учителя, прежде чем его самого ликвидировали полицейские.
"Президенту Байдену доложили ужасающие новости о стрельбе в начальной школе в Техасе. Он продолжит получать регулярные брифинги по мере поступления информации", - написала Жан-Пьер в Twitter.
Байден летит в Вашингтон после визита в Южную Корею и Японию.
"Его молитвы - с семьями, которые затронула эта ужасная трагедия. Он выступит сегодня вечером (по местному времени), когда вернется в Белый дом", - добавила Жан-Пьер.
Местная полиция сообщила, что злоумышленник – 18-летний юноша – действовал в одиночку. По данным СМИ, он также застрелил свою бабушку.
Место преступления в США - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
19 мая, 05:45
При стрельбе возле университета в США пострадали пять человек, сообщили СМИ
 
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