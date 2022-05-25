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На индексацию пенсий и МРОТ потратят 600 миллиардов рублей - РИА Новости, 25.05.2022
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На индексацию пенсий и МРОТ потратят 600 миллиардов рублей
На индексацию пенсий и МРОТ потратят 600 миллиардов рублей - РИА Новости, 25.05.2022
На индексацию пенсий и МРОТ потратят 600 миллиардов рублей
Решения в социальной сфере, обозначенные президентом РФ Владимиром Путиным, в частности о дополнительной индексации пенсий и прожиточного минимума, потребуют... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T20:03
2022-05-25T20:10
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
антон силуанов
пенсии
социальные выплаты
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Решения в социальной сфере, обозначенные президентом РФ Владимиром Путиным, в частности о дополнительной индексации пенсий и прожиточного минимума, потребуют дополнительно из бюджета около 600 миллиардов рублей расходов в 2022 году, а в последующие годы - триллион рублей, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая на заседании президиума Госсовета по социальным вопросам.Глава государства, выступая ранее на этом заседании заявил, что с 1 июня на 10% будут увеличены прожиточный минимум и пенсии неработающим пенсионерам в РФ, а с 1 июля будет также проиндексирован МРОТ."Все это требует существенных ресурсов: по этому году это порядка 600 миллиардов рублей – я имею в виду индексацию пенсий, прожиточного минимума и так далее. А в последующие годы – триллион", – сказал Силуанов.Глава Минфина подчеркнул, что эти расходы федеральный центр берет на себя. Однако другие меры социальной подержи, которые предлагали на заседании губернаторы, министр предложил финансировать за счет регионов."Здесь прозвучало много предложений, которые касаются и финансового обеспечения. Хочу сказать, что сейчас очень осторожно нужно принимать новые обязательства. У нас новые задачи: это восстановление экономик новых территорий, обеспечение высокого уровня боеспособности нашей армии, нужен новый импульс поддержки экономики в условиях ограничений - все это требует больших денежных затрат", – заявил глава Минфина.По словам Силуанова, ресурсы федерального бюджета надо концентрировать на тех решениях, которые озвучил Путин. "Речь идет и об индексации пенсий, прожиточного минимума, МРОТ. Был озвучен целый ряд других инициатив: это касается и размера пособий по уходу за ребенком для женщин, проходящих военную службу, и продления выплаты при рождении третьего ребенка в размере 450 тысяч рублей", - уточнил он."Остальное, что предложили коллеги, может быть сделано субъектами РФ самостоятельно. Поддержка населения – это региональные полномочия", - заявил министр.
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экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), антон силуанов, пенсии, социальные выплаты
20:03 25.05.2022 (обновлено: 20:10 25.05.2022)
 
На индексацию пенсий и МРОТ потратят 600 миллиардов рублей

Глава Минфина Силуанов: индексация социальных выплат потребует около 600 миллиардов рублей

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкБанкноты Банка России
Банкноты Банка России - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Решения в социальной сфере, обозначенные президентом РФ Владимиром Путиным, в частности о дополнительной индексации пенсий и прожиточного минимума, потребуют дополнительно из бюджета около 600 миллиардов рублей расходов в 2022 году, а в последующие годы - триллион рублей, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая на заседании президиума Госсовета по социальным вопросам.
Глава государства, выступая ранее на этом заседании заявил, что с 1 июня на 10% будут увеличены прожиточный минимум и пенсии неработающим пенсионерам в РФ, а с 1 июля будет также проиндексирован МРОТ.
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"Все это требует существенных ресурсов: по этому году это порядка 600 миллиардов рублей – я имею в виду индексацию пенсий, прожиточного минимума и так далее. А в последующие годы – триллион", – сказал Силуанов.
Глава Минфина подчеркнул, что эти расходы федеральный центр берет на себя. Однако другие меры социальной подержи, которые предлагали на заседании губернаторы, министр предложил финансировать за счет регионов.
"Здесь прозвучало много предложений, которые касаются и финансового обеспечения. Хочу сказать, что сейчас очень осторожно нужно принимать новые обязательства. У нас новые задачи: это восстановление экономик новых территорий, обеспечение высокого уровня боеспособности нашей армии, нужен новый импульс поддержки экономики в условиях ограничений - все это требует больших денежных затрат", – заявил глава Минфина.
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По словам Силуанова, ресурсы федерального бюджета надо концентрировать на тех решениях, которые озвучил Путин. "Речь идет и об индексации пенсий, прожиточного минимума, МРОТ. Был озвучен целый ряд других инициатив: это касается и размера пособий по уходу за ребенком для женщин, проходящих военную службу, и продления выплаты при рождении третьего ребенка в размере 450 тысяч рублей", - уточнил он.
"Остальное, что предложили коллеги, может быть сделано субъектами РФ самостоятельно. Поддержка населения – это региональные полномочия", - заявил министр.
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ЭкономикаРоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)Антон СилуановПенсиисоциальные выплаты
 
 
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