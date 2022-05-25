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Российские военные доставили около 70 тонн гумпомощи в Харьковскую область

Российские военные доставили около 70 тонн гумпомощи в Харьковскую область - РИА Новости, 25.05.2022

Российские военные доставили около 70 тонн гумпомощи в Харьковскую область

Российские военные в ходе проведения специальной военной операции доставили очередную партию гуманитарной помощи в Харьковскую область общим объемом около 70... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T09:36

2022-05-25T09:36

2022-05-25T09:36

специальная военная операция на украине

в мире

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

министерство обороны рф (минобороны рф)

харьковская область

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Российские военные в ходе проведения специальной военной операции доставили очередную партию гуманитарной помощи в Харьковскую область общим объемом около 70 тонн, сообщили в среду в Минобороны России."В сопровождении военной полиции Вооруженных сил Российской Федерации данная гумпомощь общим объемом около 70 тонн на грузовых автомобилях была доставлена для мирных жителей области. В населенные пункты доставлены продовольствие и предметы первой необходимости. В первую очередь необходимой помощью обеспечиваются семьи с детьми", - сообщили в Минобороны.На опубликованных российским военным ведомством кадрах – прибытие гуманитарного конвоя из 10 грузовиков "Урал" МЧС России в сопровождении российских военных, разгрузка продовольствия на импровизированном складе – крытом поле для минифутбола. С разгрузкой помогли добровольцы из числа местных жителей.Местные работники социальной помощи мобилизовались и на общественных началах наладили систему распределения гуманитарной помощи. За время специальной военной операции только в этот населенный пункт было доставлено несколько сотен тонн продовольствия и предметов первой необходимости.

россия

харьковская область

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область