https://ria.ru/20220525/grazhdanstvo-1790595452.html

Совфед ратифицировал соглашение с Южной Осетией о двойном гражданстве

Совфед ратифицировал соглашение с Южной Осетией о двойном гражданстве - РИА Новости, 25.05.2022

Совфед ратифицировал соглашение с Южной Осетией о двойном гражданстве

Совет Федерации ратифицировал в среду на заседании соглашение с Южной Осетией о двойном гражданстве, разрешающий гражданам этих стран быть обладателями... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T12:31

2022-05-25T12:31

2022-05-25T12:31

южная осетия

россия

в мире

совет федерации рф

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Совет Федерации ратифицировал в среду на заседании соглашение с Южной Осетией о двойном гражданстве, разрешающий гражданам этих стран быть обладателями паспортом двух стран.Согласно документу, граждане России и Южной Осетии смогут получать гражданство соседней страны без отказа от собственного паспорта.До достижения ребенком, состоящим в гражданстве обеих сторон, 18-летнего возраста его родители могут выбрать ему гражданство на основании совместного письменного заявления о выходе ребенка из гражданства одной из сторон.Соглашение вступит в силу с даты обмена ратификационными грамотами.Соглашение действует в течение пяти лет и автоматически будет продлеваться на последующие пятилетние периоды, если ни одна из сторон не уведомит в письменной форме по дипломатическим каналам другую сторону за полгода до истечения очередного пятилетнего периода о своем намерении прекратить его действие.

https://ria.ru/20220420/osetiya-1784406344.html

южная осетия

россия

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

южная осетия, россия, в мире, совет федерации рф