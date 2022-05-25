https://ria.ru/20220525/gossluzhba-1790671114.html

Володин предложил принимать на госслужбу только отслуживших в армии

Володин предложил принимать на госслужбу только отслуживших в армии - РИА Новости, 25.05.2022

Володин предложил принимать на госслужбу только отслуживших в армии

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в среду на пленарном заседании палаты во время общения с представителями КПРФ сообщил о праве депутатов инициировать изменения в РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T16:45

2022-05-25T16:45

2022-05-25T16:45

вячеслав володин

госдума рф

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в среду на пленарном заседании палаты во время общения с представителями КПРФ сообщил о праве депутатов инициировать изменения в закон с тем, чтобы принимать работников на госслужбу только после прохождения службы в Вооруженных силах РФ.Как добавил политик, можно было бы подумать о праве избираться депутатами после прохождения службы в ВС РФ, а также предусмотреть аналогичные меры и для служащих из других сфер, например банковской и тех, где работники "являются носителями секретности". Председатель палаты предложил депутатам обсудить этот вопрос.

https://ria.ru/20220525/sluzhba-1790606802.html

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вячеслав володин, госдума рф, вооруженные силы рф