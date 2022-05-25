Володин предложил принимать на госслужбу только отслуживших в армии
Спикер Госдумы Володин предложил принимать на госслужбу только отслуживших в армии
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в среду на пленарном заседании палаты во время общения с представителями КПРФ сообщил о праве депутатов инициировать изменения в закон с тем, чтобы принимать работников на госслужбу только после прохождения службы в Вооруженных силах РФ.
"У нас с вами есть возможность взять и инициировать изменения в закон о статусе депутата, чтобы все помощники депутатов ГД, а может быть это распространить на другие органы законодательной власти регионов, местного самоуправления, принимались на работу только после прохождения службы в Вооруженных силах. Кто мешает?" - отметил Володин.
Как добавил политик, можно было бы подумать о праве избираться депутатами после прохождения службы в ВС РФ, а также предусмотреть аналогичные меры и для служащих из других сфер, например банковской и тех, где работники "являются носителями секретности". Председатель палаты предложил депутатам обсудить этот вопрос.