https://ria.ru/20220525/gosduma-1790596698.html
Госдума может обсудить выход из Болонской системы в июне, заявил Володин
Госдума может обсудить выход из Болонской системы в июне, заявил Володин - РИА Новости, 25.05.2022
Госдума может обсудить выход из Болонской системы в июне, заявил Володин
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что тема выхода России из Болонской системы образования требует скорейшего рассмотрения, и предложил депутатам... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T12:37
2022-05-25T12:37
2022-05-25T13:01
общество
вячеслав володин
россия
навигатор абитуриента
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что тема выхода России из Болонской системы образования требует скорейшего рассмотрения, и предложил депутатам обсудить этот вопрос с участием министра науки и высшего образования после того, как депутаты вернутся из регионов, где они работают с избирателями, 6 июня.Ранее в Минобрнауки заявили, что Россия откажется от Болонской системы и будет разрабатывать собственную "уникальную" модель высшего образования."Эта тема требует скорейшего рассмотрения... Давайте пригласим министра (науки и высшего образования), обсудим, не откладывая. Возможно, сразу после приезда из регионов проведем обсуждение этого вопроса либо в рамках Совета (Думы), либо, если потребуется, проведите расширенное заседание комитета. С коллегой (главой Минобрнауки Валерием) Фальковым переговорите, тем более мы его в этом поддерживаем", - сказал Володин на пленарном заседании в среду.
https://ria.ru/20220525/otkaz-1790543825.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, вячеслав володин, россия, навигатор абитуриента
12:37 25.05.2022 (обновлено: 13:01 25.05.2022)
Госдума может обсудить выход из Болонской системы в июне, заявил Володин
Спикер Володин заявил, что Госдума может обсудить выход из Болонской системы в июне
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что тема выхода России из Болонской системы образования требует скорейшего рассмотрения, и предложил депутатам обсудить этот вопрос с участием министра науки и высшего образования после того, как депутаты вернутся из регионов, где они работают с избирателями, 6 июня.
Ранее в Минобрнауки заявили, что Россия
откажется от Болонской системы и будет разрабатывать собственную "уникальную" модель высшего образования.
"Эта тема требует скорейшего рассмотрения... Давайте пригласим министра (науки и высшего образования), обсудим, не откладывая. Возможно, сразу после приезда из регионов проведем обсуждение этого вопроса либо в рамках Совета (Думы), либо, если потребуется, проведите расширенное заседание комитета. С коллегой (главой Минобрнауки Валерием) Фальковым переговорите, тем более мы его в этом поддерживаем", - сказал Володин на пленарном заседании в среду.