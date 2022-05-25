https://ria.ru/20220525/gosduma-1790596698.html

Госдума может обсудить выход из Болонской системы в июне, заявил Володин

Госдума может обсудить выход из Болонской системы в июне, заявил Володин - РИА Новости, 25.05.2022

Госдума может обсудить выход из Болонской системы в июне, заявил Володин

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что тема выхода России из Болонской системы образования требует скорейшего рассмотрения, и предложил депутатам... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T12:37

2022-05-25T12:37

2022-05-25T13:01

общество

вячеслав володин

россия

навигатор абитуриента

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что тема выхода России из Болонской системы образования требует скорейшего рассмотрения, и предложил депутатам обсудить этот вопрос с участием министра науки и высшего образования после того, как депутаты вернутся из регионов, где они работают с избирателями, 6 июня.Ранее в Минобрнауки заявили, что Россия откажется от Болонской системы и будет разрабатывать собственную "уникальную" модель высшего образования."Эта тема требует скорейшего рассмотрения... Давайте пригласим министра (науки и высшего образования), обсудим, не откладывая. Возможно, сразу после приезда из регионов проведем обсуждение этого вопроса либо в рамках Совета (Думы), либо, если потребуется, проведите расширенное заседание комитета. С коллегой (главой Минобрнауки Валерием) Фальковым переговорите, тем более мы его в этом поддерживаем", - сказал Володин на пленарном заседании в среду.

https://ria.ru/20220525/otkaz-1790543825.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, вячеслав володин, россия, навигатор абитуриента