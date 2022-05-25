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Госдума может обсудить выход из Болонской системы в июне, заявил Володин - РИА Новости, 25.05.2022
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Госдума может обсудить выход из Болонской системы в июне, заявил Володин
Госдума может обсудить выход из Болонской системы в июне, заявил Володин - РИА Новости, 25.05.2022
Госдума может обсудить выход из Болонской системы в июне, заявил Володин
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что тема выхода России из Болонской системы образования требует скорейшего рассмотрения, и предложил депутатам... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T12:37
2022-05-25T13:01
общество
вячеслав володин
россия
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что тема выхода России из Болонской системы образования требует скорейшего рассмотрения, и предложил депутатам обсудить этот вопрос с участием министра науки и высшего образования после того, как депутаты вернутся из регионов, где они работают с избирателями, 6 июня.Ранее в Минобрнауки заявили, что Россия откажется от Болонской системы и будет разрабатывать собственную "уникальную" модель высшего образования."Эта тема требует скорейшего рассмотрения... Давайте пригласим министра (науки и высшего образования), обсудим, не откладывая. Возможно, сразу после приезда из регионов проведем обсуждение этого вопроса либо в рамках Совета (Думы), либо, если потребуется, проведите расширенное заседание комитета. С коллегой (главой Минобрнауки Валерием) Фальковым переговорите, тем более мы его в этом поддерживаем", - сказал Володин на пленарном заседании в среду.
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общество, вячеслав володин, россия, навигатор абитуриента
12:37 25.05.2022 (обновлено: 13:01 25.05.2022)
 
Госдума может обсудить выход из Болонской системы в июне, заявил Володин

Спикер Володин заявил, что Госдума может обсудить выход из Болонской системы в июне

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДепутат Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Депутат Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Депутат Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что тема выхода России из Болонской системы образования требует скорейшего рассмотрения, и предложил депутатам обсудить этот вопрос с участием министра науки и высшего образования после того, как депутаты вернутся из регионов, где они работают с избирателями, 6 июня.
Ранее в Минобрнауки заявили, что Россия откажется от Болонской системы и будет разрабатывать собственную "уникальную" модель высшего образования.
"Эта тема требует скорейшего рассмотрения... Давайте пригласим министра (науки и высшего образования), обсудим, не откладывая. Возможно, сразу после приезда из регионов проведем обсуждение этого вопроса либо в рамках Совета (Думы), либо, если потребуется, проведите расширенное заседание комитета. С коллегой (главой Минобрнауки Валерием) Фальковым переговорите, тем более мы его в этом поддерживаем", - сказал Володин на пленарном заседании в среду.
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ОбществоВячеслав ВолодинРоссияНавигатор абитуриента
 
 
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