https://ria.ru/20220525/germaniya-1790746427.html

NZZ: отказ от российского газа приведет Германию к зависимости от Китая

NZZ: отказ от российского газа приведет Германию к зависимости от Китая - РИА Новости, 25.05.2022

NZZ: отказ от российского газа приведет Германию к зависимости от Китая

Попытки Германии отказаться от российских нефти и газа толкают ее к зависимости от поставок китайских солнечных и ветряных электрогенераторов, пишет... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T23:27

2022-05-25T23:27

2022-05-25T23:50

в мире

санкции в отношении россии

германия

россия

китай

экономика

украина

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Попытки Германии отказаться от российских нефти и газа толкают ее к зависимости от поставок китайских солнечных и ветряных электрогенераторов, пишет обозреватель швейцарской газеты Neue Zurcher Zeitung Вольфганг Бок.Автор раскритиковал немецкие власти за приверженность планам полного отказа от атомных электростанций."Поспешный отказ Германии как от атомной, так и от угольной энергетики практически толкнул ее в объятия России", — заявил Бок.По его мнению, власти страны ошиблись, сделав ставку на газовую генерацию как временное решение при переходе к солнечным и ветряным станциям и резервные мощности на случай нехватки электричества.Эксперт скептически отнесся к планам заменить российский газ катарским СПГ и указал на отсутствие соответствующей инфраструктуры и дороговизну. Также Бок счел несостоятельной идею замещения газа водородом из-за высоких затрат электроэнергии на его производство.Колумнист напомнил, что производство солнечных панелей и ветряных генераторов в Германии находится в упадке из-за демпинга китайских производителей."Германия скатывается из одной зависимости в другую: "зеленая" и свободная от углекислого газа экономика невозможна без массового импорта из Китая", — констатировал журналист.Он также указал на еще одну проблему немецкой промышленности — подорожание энергоносителей из-за антироссийских санкций, из-за чего предприятия в Германии проигрывают конкуренцию китайским производителям.Германия, как и другие западные страны, столкнулась с тяжелыми экономическими проблемами — ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции — из-за введения санкций против России после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В основном меры затронули финансовый сектор и поставки высокотехнологичной продукции, однако в Европе стали громче звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов, а многие бренды объявили об уходе из России.В Кремле эти ограничения назвали экономической войной, но отметили готовность к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели на рубли. Также правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.

https://ria.ru/20220525/sanktsii-1790726264.html

https://ria.ru/20220525/bolgariya-1790702550.html

https://ria.ru/20220525/evropa-1790655922.html

германия

россия

китай

украина

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Давид Андриясов

Давид Андриясов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

в мире, санкции в отношении россии, германия, россия, китай, экономика, украина