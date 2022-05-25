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NZZ: отказ от российского газа приведет Германию к зависимости от Китая - РИА Новости, 25.05.2022
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NZZ: отказ от российского газа приведет Германию к зависимости от Китая
NZZ: отказ от российского газа приведет Германию к зависимости от Китая - РИА Новости, 25.05.2022
NZZ: отказ от российского газа приведет Германию к зависимости от Китая
Попытки Германии отказаться от российских нефти и газа толкают ее к зависимости от поставок китайских солнечных и ветряных электрогенераторов, пишет... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T23:27
2022-05-25T23:50
в мире
санкции в отношении россии
германия
россия
китай
экономика
украина
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Попытки Германии отказаться от российских нефти и газа толкают ее к зависимости от поставок китайских солнечных и ветряных электрогенераторов, пишет обозреватель швейцарской газеты Neue Zurcher Zeitung Вольфганг Бок.Автор раскритиковал немецкие власти за приверженность планам полного отказа от атомных электростанций."Поспешный отказ Германии как от атомной, так и от угольной энергетики практически толкнул ее в объятия России", — заявил Бок.По его мнению, власти страны ошиблись, сделав ставку на газовую генерацию как временное решение при переходе к солнечным и ветряным станциям и резервные мощности на случай нехватки электричества.Эксперт скептически отнесся к планам заменить российский газ катарским СПГ и указал на отсутствие соответствующей инфраструктуры и дороговизну. Также Бок счел несостоятельной идею замещения газа водородом из-за высоких затрат электроэнергии на его производство.Колумнист напомнил, что производство солнечных панелей и ветряных генераторов в Германии находится в упадке из-за демпинга китайских производителей."Германия скатывается из одной зависимости в другую: "зеленая" и свободная от углекислого газа экономика невозможна без массового импорта из Китая", — констатировал журналист.Он также указал на еще одну проблему немецкой промышленности — подорожание энергоносителей из-за антироссийских санкций, из-за чего предприятия в Германии проигрывают конкуренцию китайским производителям.Германия, как и другие западные страны, столкнулась с тяжелыми экономическими проблемами — ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции — из-за введения санкций против России после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В основном меры затронули финансовый сектор и поставки высокотехнологичной продукции, однако в Европе стали громче звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов, а многие бренды объявили об уходе из России.В Кремле эти ограничения назвали экономической войной, но отметили готовность к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели на рубли. Также правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
https://ria.ru/20220525/sanktsii-1790726264.html
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в мире, санкции в отношении россии, германия, россия, китай, экономика, украина
23:27 25.05.2022 (обновлено: 23:50 25.05.2022)
 
NZZ: отказ от российского газа приведет Германию к зависимости от Китая

Обозреватель NZZ Бок: отказ от российского газа приведет Германию к зависимости от Китая

© AP Photo / Michael SohnГазовая электростанция Lichterfelde в Берлине
Газовая электростанция Lichterfelde в Берлине - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© AP Photo / Michael Sohn
Газовая электростанция Lichterfelde в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Попытки Германии отказаться от российских нефти и газа толкают ее к зависимости от поставок китайских солнечных и ветряных электрогенераторов, пишет обозреватель швейцарской газеты Neue Zurcher Zeitung Вольфганг Бок.
Автор раскритиковал немецкие власти за приверженность планам полного отказа от атомных электростанций.
"Поспешный отказ Германии как от атомной, так и от угольной энергетики практически толкнул ее в объятия России", — заявил Бок.
По его мнению, власти страны ошиблись, сделав ставку на газовую генерацию как временное решение при переходе к солнечным и ветряным станциям и резервные мощности на случай нехватки электричества.
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Эксперт скептически отнесся к планам заменить российский газ катарским СПГ и указал на отсутствие соответствующей инфраструктуры и дороговизну. Также Бок счел несостоятельной идею замещения газа водородом из-за высоких затрат электроэнергии на его производство.
Колумнист напомнил, что производство солнечных панелей и ветряных генераторов в Германии находится в упадке из-за демпинга китайских производителей.
"Германия скатывается из одной зависимости в другую: "зеленая" и свободная от углекислого газа экономика невозможна без массового импорта из Китая", — констатировал журналист.
Он также указал на еще одну проблему немецкой промышленности — подорожание энергоносителей из-за антироссийских санкций, из-за чего предприятия в Германии проигрывают конкуренцию китайским производителям.
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В Кремле эти ограничения назвали экономической войной, но отметили готовность к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели на рубли. Также правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
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