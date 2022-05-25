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Запорожская область вернула герб времен Российской империи - РИА Новости, 25.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220525/gerb-1790527949.html
Запорожская область вернула герб времен Российской империи
Запорожская область вернула герб времен Российской империи - РИА Новости, 25.05.2022
Запорожская область вернула герб времен Российской империи
Запорожская область вернула герб времен Российской империи, сообщил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T07:04
2022-05-25T07:04
специальная военная операция на украине
в мире
украина
запорожская область
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости. Запорожская область вернула герб времен Российской империи, сообщил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.По его словам, на номерах автомобилей области поверх флага Украины уже появились наклейки герба Запорожья 1811 года, а вместо подписи UA (Украина) - TVR (Таврическая губерния, входила в состав Российской империи).Рогов подчеркнул, что теперь гербом области является исторический герб Запорожья (до 1921 года Александровск). Герб в виде щита разделен на зеленое и малиновое поля. В верхнем зеленом поле изображены два ружья со штыками, в нижнем малиновом - черный лук с тремя стрелами, направленными вниз.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
https://ria.ru/20220525/zaporozhe-1790527367.html
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в мире, украина, запорожская область, россия
07:04 25.05.2022
 
Запорожская область вернула герб времен Российской империи

Представитель Запорожской ВГА Рогов заявил о возвращении герба времен Российской империи

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкДевушка на Площади Победы в Мелитополе, Запорожская область
Девушка на Площади Победы в Мелитополе, Запорожская область - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Девушка на Площади Победы в Мелитополе, Запорожская область. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости. Запорожская область вернула герб времен Российской империи, сообщил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
"Во времена Украины шла попытка подмены герба. Вместо винтовок русских солдат начали использовать мушкеты. Это была такая фальсификация геральдики. Мы вернули винтовки, вернули все то, что было во времена Российской империи. Мы уверенно смотрим в будущее, не отказываясь от прошлого", - сказал Рогов.
По его словам, на номерах автомобилей области поверх флага Украины уже появились наклейки герба Запорожья 1811 года, а вместо подписи UA (Украина) - TVR (Таврическая губерния, входила в состав Российской империи).
Рогов подчеркнул, что теперь гербом области является исторический герб Запорожья (до 1921 года Александровск). Герб в виде щита разделен на зеленое и малиновое поля. В верхнем зеленом поле изображены два ружья со штыками, в нижнем малиновом - черный лук с тремя стрелами, направленными вниз.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
Мелитополь, Запорожская область - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
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