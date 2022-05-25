https://ria.ru/20220525/gerb-1790527949.html

Запорожская область вернула герб времен Российской империи

Запорожская область вернула герб времен Российской империи - РИА Новости, 25.05.2022

Запорожская область вернула герб времен Российской империи

Запорожская область вернула герб времен Российской империи, сообщил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов. РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T07:04

2022-05-25T07:04

2022-05-25T07:04

специальная военная операция на украине

в мире

украина

запорожская область

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости. Запорожская область вернула герб времен Российской империи, сообщил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.По его словам, на номерах автомобилей области поверх флага Украины уже появились наклейки герба Запорожья 1811 года, а вместо подписи UA (Украина) - TVR (Таврическая губерния, входила в состав Российской империи).Рогов подчеркнул, что теперь гербом области является исторический герб Запорожья (до 1921 года Александровск). Герб в виде щита разделен на зеленое и малиновое поля. В верхнем зеленом поле изображены два ружья со штыками, в нижнем малиновом - черный лук с тремя стрелами, направленными вниз.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.

https://ria.ru/20220525/zaporozhe-1790527367.html

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запорожская область

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Максим Горбачев

в мире, украина, запорожская область, россия