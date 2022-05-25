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Украина снизит потребление газа до уровня собственной добычи - РИА Новости, 25.05.2022
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Украина снизит потребление газа до уровня собственной добычи
Украина снизит потребление газа до уровня собственной добычи - РИА Новости, 25.05.2022
Украина снизит потребление газа до уровня собственной добычи
Украина намерена снизить потребление газа до уровня собственной добычи, заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, сообщает в среду сайт ведомства. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T18:27
2022-05-25T18:27
природный газ
украина
в мире
министерство энергетики и угольной промышленности украины
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Украина намерена снизить потребление газа до уровня собственной добычи, заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, сообщает в среду сайт ведомства."Он (Герман Галущенко – ред.) сообщил о намерении Украины снижать потребление газа до уровня собственной добычи и продолжать переход на безуглеродную энергию. Этому будет способствовать привлечение USAID к работе по подготовке новых проектов по строительству энергосектора", - цитирует ведомство заявление Галущенко, которое он сделал во время встречи с и.о. временного поверенного США по делам Украины Аланом Перселлом и директором Агентства США по международному развитию (USAID) в Украине Джимом Хоупом.Ранее министерство энергетики Украины сообщало, что по состоянию на 26 января 2022 года на Украине добыто 1387,025 миллиона кубометров газа.
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природный газ, украина, в мире, министерство энергетики и угольной промышленности украины
18:27 25.05.2022
 
Украина снизит потребление газа до уровня собственной добычи

Министр энергетики Галущенко: Украина снизит потребление газа до уровня собственной добычи

© РИА Новости / Александр Максименко / Перейти в фотобанкПредупреждающий знак на территории дожимной компрессорной станции в Харьковской области
Предупреждающий знак на территории дожимной компрессорной станции в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Александр Максименко
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Предупреждающий знак на территории дожимной компрессорной станции в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Украина намерена снизить потребление газа до уровня собственной добычи, заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, сообщает в среду сайт ведомства.
"Он (Герман Галущенко – ред.) сообщил о намерении Украины снижать потребление газа до уровня собственной добычи и продолжать переход на безуглеродную энергию. Этому будет способствовать привлечение USAID к работе по подготовке новых проектов по строительству энергосектора", - цитирует ведомство заявление Галущенко, которое он сделал во время встречи с и.о. временного поверенного США по делам Украины Аланом Перселлом и директором Агентства США по международному развитию (USAID) в Украине Джимом Хоупом.
Ранее министерство энергетики Украины сообщало, что по состоянию на 26 января 2022 года на Украине добыто 1387,025 миллиона кубометров газа.
Газокомпрессорная станция - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
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Природный газУкраинаВ миреМинистерство энергетики и угольной промышленности Украины
 
 
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