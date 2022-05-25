https://ria.ru/20220525/gaz-1790702338.html

Украина снизит потребление газа до уровня собственной добычи

Украина снизит потребление газа до уровня собственной добычи - РИА Новости, 25.05.2022

Украина снизит потребление газа до уровня собственной добычи

Украина намерена снизить потребление газа до уровня собственной добычи, заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, сообщает в среду сайт ведомства. РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T18:27

2022-05-25T18:27

2022-05-25T18:27

природный газ

украина

в мире

министерство энергетики и угольной промышленности украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790235884_0:98:3000:1786_1920x0_80_0_0_826cd49134538499d58f244d57c2ba62.jpg

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Украина намерена снизить потребление газа до уровня собственной добычи, заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, сообщает в среду сайт ведомства."Он (Герман Галущенко – ред.) сообщил о намерении Украины снижать потребление газа до уровня собственной добычи и продолжать переход на безуглеродную энергию. Этому будет способствовать привлечение USAID к работе по подготовке новых проектов по строительству энергосектора", - цитирует ведомство заявление Галущенко, которое он сделал во время встречи с и.о. временного поверенного США по делам Украины Аланом Перселлом и директором Агентства США по международному развитию (USAID) в Украине Джимом Хоупом.Ранее министерство энергетики Украины сообщало, что по состоянию на 26 января 2022 года на Украине добыто 1387,025 миллиона кубометров газа.

https://ria.ru/20220525/zavisimost-1790579071.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

природный газ, украина, в мире, министерство энергетики и угольной промышленности украины