https://ria.ru/20220525/gadzhety-1790540569.html

СМИ: Samsung и Apple продолжают сертифицировать новые гаджеты в России

СМИ: Samsung и Apple продолжают сертифицировать новые гаджеты в России - РИА Новости, 25.05.2022

СМИ: Samsung и Apple продолжают сертифицировать новые гаджеты в России

Samsung и Apple, несмотря на остановки поставок техники в Россию, продолжают подавать заявки на документы, позволяющие продавать ее в Евразийском экономическом... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T09:29

2022-05-25T09:29

2022-05-25T09:29

экономика

россия

казахстан

европа

евразийский экономический союз

samsung group

apple iphone

apple

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/16/1760211075_0:11:3074:1740_1920x0_80_0_0_051ff1f599b4638e67f8e95c5f598ce4.jpg

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Samsung и Apple, несмотря на остановки поставок техники в Россию, продолжают подавать заявки на документы, позволяющие продавать ее в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), сообщает газета "Коммерсант".Издание обнаружило в реестре сертификатов соответствия и деклараций о соответствии Росаккредитации, что российское подразделение южнокорейской Samsung Electronics ("Самсунг Электроникс Рус Компани", СЭРК) вплоть до 19 мая числилось заявителем в документах на телефоны, мониторы, телевизоры и другую бытовую технику, в том числе еще не выпущенную. С начала месяца на СЭРК было зарегистрировано 12 сертификатов и 22 декларации. В частности, оформлена декларация на пока недоступный в Европе телефон Galaxy A13 5G и на еще не анонсированные модели, которым сайт SamMobile дал названия Galaxy A04 и A13s. Их испытания проходили 16 мая в центре №300 "Ростест-Москва", следует из документов реестра.Сертификаты и декларации о соответствии действуют на территории всего ЕАЭС (Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия), отмечает газета.Samsung остановила поставки в Россию 4 марта из-за геополитической ситуации. С тех пор все товары в российском интернет-магазине компании исчезли. Между тем телефоны Samsung, не представленные официально в стране, уже попали к российским ритейлерам через параллельный импорт. В мае появились новые телефоны Samsung с кодом Казахстана в полном наименовании моделей, на что обратил внимание iGuides.Заявителем в декларациях, оформленных с 10 по 21 марта на не поступившую в Россию технику - компьютер Mac Studio, монитор Studio Display и прочие - также оказалось российское подразделение американской Apple ("Эппл Рус"). Испытания iPhone SE третьего поколения в версии для рынков ЕАЭС проходили в испытательном центре российского НИИ Радио, узнало издание.

https://ria.ru/20220511/ipod-1787840166.html

https://ria.ru/20220517/moshennichestvo-1789020296.html

россия

казахстан

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, россия, казахстан, европа, евразийский экономический союз, samsung group, apple iphone, apple