СМИ: Samsung и Apple продолжают сертифицировать новые гаджеты в России
"Ъ": новые гаджеты Samsung и Apple регистрируются в России, но еще официально не продаются
Смартфон компании Apple. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Samsung и Apple, несмотря на остановки поставок техники в Россию, продолжают подавать заявки на документы, позволяющие продавать ее в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), сообщает газета "Коммерсант".
Издание обнаружило в реестре сертификатов соответствия и деклараций о соответствии Росаккредитации, что российское подразделение южнокорейской Samsung Electronics ("Самсунг Электроникс Рус Компани", СЭРК) вплоть до 19 мая числилось заявителем в документах на телефоны, мониторы, телевизоры и другую бытовую технику, в том числе еще не выпущенную. С начала месяца на СЭРК было зарегистрировано 12 сертификатов и 22 декларации. В частности, оформлена декларация на пока недоступный в Европе телефон Galaxy A13 5G и на еще не анонсированные модели, которым сайт SamMobile дал названия Galaxy A04 и A13s. Их испытания проходили 16 мая в центре №300 "Ростест-Москва", следует из документов реестра.
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Сертификаты и декларации о соответствии действуют на территории всего ЕАЭС (Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия), отмечает газета.
Samsung остановила поставки в Россию 4 марта из-за геополитической ситуации. С тех пор все товары в российском интернет-магазине компании исчезли. Между тем телефоны Samsung, не представленные официально в стране, уже попали к российским ритейлерам через параллельный импорт. В мае появились новые телефоны Samsung с кодом Казахстана в полном наименовании моделей, на что обратил внимание iGuides.
Заявителем в декларациях, оформленных с 10 по 21 марта на не поступившую в Россию технику - компьютер Mac Studio, монитор Studio Display и прочие - также оказалось российское подразделение американской Apple ("Эппл Рус"). Испытания iPhone SE третьего поколения в версии для рынков ЕАЭС проходили в испытательном центре российского НИИ Радио, узнало издание.