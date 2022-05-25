https://ria.ru/20220525/forum-1790595780.html

Около 200 нижегородских предприятий стали участниками форума по экспорту

Около 200 нижегородских предприятий стали участниками форума по экспорту - РИА Новости, 25.05.2022

Около 200 нижегородских предприятий стали участниками форума по экспорту

Представители около 200 предприятий и организаций приняли участие в форуме "Время экспорта" в Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T12:32

2022-05-25T12:32

2022-05-25T12:32

нижегородская область

экономика

глеб никитин

нижегородская область

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 мая - РИА Новости. Представители около 200 предприятий и организаций приняли участие в форуме "Время экспорта" в Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона.Мероприятие организовано Центром развития экспорта Нижегородской области при поддержке регионального Минпрома и Российского экспортного центра (РЭЦ)."В рамках форума работала выставка экспортной продукции нижегородских компаний. Среди представленных продуктов была автомобильная пассажирская и специальная техника, амфибийная техника, изделия и комплектующие для сферы машиностроения, медицинское оборудование, пищевая продукция и многое другое", - говорится в сообщении.Важность поддержки внешнеэкономической деятельности подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин."Нижегородская область обладает серьезным экспортным потенциалом. Такой вид деятельности не только способствует загрузке предприятий, стабильности на рынке труда, но и поиску новых партнеров. Сейчас мы активно укрепляем связи с нашими партнерами за рубежом, ищем новые точки роста. Делегация Нижегородской области за последнее время уже посетила Узбекистан и Беларусь, к нам приезжала представительная делегация из Армении. Как сказал президент России Владимир Путин, экономика страны обязательно будет открытой. И задача регионов - содействовать в реализации поставленных задач", - цитирует пресс-служба слова Никитина.В свою очередь заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян отметил, что в условиях санкционной политики региону необходимо изменение "коридоров" поставок, а форум "Время экспорта" и подобные ему мероприятия – это возможность для бизнеса обсудить возникающие вопросы, наладить новые кооперационные связи, а также поделиться или перенять опыт коллег, которые уже решали похожие задачи."Чтобы преодолеть трудности, которые создают санкционные ограничения, важно не только заместить импорт, но и нарастить экспорт. Поскольку Нижегородская область - один из самых экономически развитых субъектов России, нам предстоит стать локомотивом этих процессов. Нужно переориентировать экспортные потоки с Запада на Восток, на перспективные направления – Китай, Узбекистан, Азербайджан, Казахстан. Важно выходить с инициативами, тогда быстро будут приняты все необходимые законодательные решения и выделены средства", - отметил председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

https://ria.ru/20220523/blagoustroystvo-1790236101.html

https://ria.ru/20220524/polumarafon-1790475758.html

https://ria.ru/20220519/soglashenie-1789605244.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, глеб никитин, нижегородская область, россия