Около 200 нижегородских предприятий стали участниками форума по экспорту
Около 200 нижегородских предприятий приняли участие в форуме "Время экспорта"
Вид на Нижний Новгород. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 мая - РИА Новости. Представители около 200 предприятий и организаций приняли участие в форуме "Время экспорта" в Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
Мероприятие организовано Центром развития экспорта Нижегородской области при поддержке регионального Минпрома и Российского экспортного центра (РЭЦ).
"В рамках форума работала выставка экспортной продукции нижегородских компаний. Среди представленных продуктов была автомобильная пассажирская и специальная техника, амфибийная техника, изделия и комплектующие для сферы машиностроения, медицинское оборудование, пищевая продукция и многое другое", - говорится в сообщении.
Важность поддержки внешнеэкономической деятельности подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
"Нижегородская область обладает серьезным экспортным потенциалом. Такой вид деятельности не только способствует загрузке предприятий, стабильности на рынке труда, но и поиску новых партнеров. Сейчас мы активно укрепляем связи с нашими партнерами за рубежом, ищем новые точки роста. Делегация Нижегородской области за последнее время уже посетила Узбекистан и Беларусь, к нам приезжала представительная делегация из Армении. Как сказал президент России Владимир Путин, экономика страны обязательно будет открытой. И задача регионов - содействовать в реализации поставленных задач", - цитирует пресс-служба слова Никитина.
В свою очередь заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян отметил, что в условиях санкционной политики региону необходимо изменение "коридоров" поставок, а форум "Время экспорта" и подобные ему мероприятия – это возможность для бизнеса обсудить возникающие вопросы, наладить новые кооперационные связи, а также поделиться или перенять опыт коллег, которые уже решали похожие задачи.
"Чтобы преодолеть трудности, которые создают санкционные ограничения, важно не только заместить импорт, но и нарастить экспорт. Поскольку Нижегородская область - один из самых экономически развитых субъектов России, нам предстоит стать локомотивом этих процессов. Нужно переориентировать экспортные потоки с Запада на Восток, на перспективные направления – Китай, Узбекистан, Азербайджан, Казахстан. Важно выходить с инициативами, тогда быстро будут приняты все необходимые законодательные решения и выделены средства", - отметил председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.