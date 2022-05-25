https://ria.ru/20220525/flatovfest-1790597912.html

В Москве поэтам вручат призы

В Москве поэтам вручат призы - РИА Новости, 25.05.2022

В Москве поэтам вручат призы

Финал Всероссийского фестиваля молодой поэзии имени Леонида Филатова "Филатов Фест" пройдет в Москве 30 мая в Центральном доме актера. Для последнего этапа жюри РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T12:41

2022-05-25T12:41

2022-05-25T12:55

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Финал Всероссийского фестиваля молодой поэзии имени Леонида Филатова "Филатов Фест" пройдет в Москве 30 мая в Центральном доме актера. Для последнего этапа жюри отобрало 15 человек. Победитель получит денежный приз в размере 1 миллиона рублей.По данным организаторов, в этом году было подано более 2000 заявок на участие от авторов из почти всех регионов России, а также из зарубежья в возрасте от 18 до 35 лет. По итогам интернет-отбора выбраны 102 автора, которые вошли в длинный список участников фестиваля. Все они участвовали в очных турах в Москве. Также 30 мая будет выбран обладатель приза зрительских симпатий.В состав жюри входят известные деятели культуры: поэты, писатели, представители театра, кино, общественные деятели. Председателем жюри финала неизменно является поэт, писатель Игорь Волгин. По словам организаторов, для лауреатов и победителей фестиваля создают социальные лифты. Например, самые яркие из них входят в команду организаторов и становятся артистами Московского театра поэтов.

https://ria.ru/20220523/aktsiya-1790212185.html

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