https://ria.ru/20220525/flatovfest-1790597912.html
В Москве поэтам вручат призы
В Москве поэтам вручат призы - РИА Новости, 25.05.2022
В Москве поэтам вручат призы
Финал Всероссийского фестиваля молодой поэзии имени Леонида Филатова "Филатов Фест" пройдет в Москве 30 мая в Центральном доме актера. Для последнего этапа жюри РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T12:41
2022-05-25T12:41
2022-05-25T12:55
москва
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/51504/86/515048693_0:159:2957:1822_1920x0_80_0_0_6177f645474fafa293e2b94eb24179ec.jpg
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Финал Всероссийского фестиваля молодой поэзии имени Леонида Филатова "Филатов Фест" пройдет в Москве 30 мая в Центральном доме актера. Для последнего этапа жюри отобрало 15 человек. Победитель получит денежный приз в размере 1 миллиона рублей.По данным организаторов, в этом году было подано более 2000 заявок на участие от авторов из почти всех регионов России, а также из зарубежья в возрасте от 18 до 35 лет. По итогам интернет-отбора выбраны 102 автора, которые вошли в длинный список участников фестиваля. Все они участвовали в очных турах в Москве. Также 30 мая будет выбран обладатель приза зрительских симпатий.В состав жюри входят известные деятели культуры: поэты, писатели, представители театра, кино, общественные деятели. Председателем жюри финала неизменно является поэт, писатель Игорь Волгин. По словам организаторов, для лауреатов и победителей фестиваля создают социальные лифты. Например, самые яркие из них входят в команду организаторов и становятся артистами Московского театра поэтов.
https://ria.ru/20220523/aktsiya-1790212185.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/51504/86/515048693_183:0:2850:2000_1920x0_80_0_0_5d9ad9dc17ca891aedc7eeead6011c9a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Финал Всероссийского фестиваля молодой поэзии имени Леонида Филатова "Филатов Фест" пройдет в Москве 30 мая в Центральном доме актера. Для последнего этапа жюри отобрало 15 человек. Победитель получит денежный приз в размере 1 миллиона рублей.
По данным организаторов, в этом году было подано более 2000 заявок на участие от авторов из почти всех регионов России, а также из зарубежья в возрасте от 18 до 35 лет. По итогам интернет-отбора выбраны 102 автора, которые вошли в длинный список участников фестиваля. Все они участвовали в очных турах в Москве. Также 30 мая будет выбран обладатель приза зрительских симпатий.
В состав жюри входят известные деятели культуры: поэты, писатели, представители театра, кино, общественные деятели. Председателем жюри финала неизменно является поэт, писатель Игорь Волгин. По словам организаторов, для лауреатов и победителей фестиваля создают социальные лифты. Например, самые яркие из них входят в команду организаторов и становятся артистами Московского театра поэтов.