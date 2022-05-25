https://ria.ru/20220525/filippiny-1790637015.html

Фердинанд Маркос — младший стал новым президентом Филиппин

Фердинанд Маркос — младший стал новым президентом Филиппин - РИА Новости, 25.05.2022

Фердинанд Маркос — младший стал новым президентом Филиппин

Парламент Филиппин провозгласил новым президентом страны победившего на выборах сына бывшего филиппинского диктатора Фердинанда Маркоса - Фердинанда... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T15:22

2022-05-25T15:22

2022-05-25T15:27

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Парламент Филиппин провозгласил новым президентом страны победившего на выборах сына бывшего филиппинского диктатора Фердинанда Маркоса - Фердинанда Маркоса-младшего, заседание конгресса транслировали местные телеканалы.Вице-президентом Филиппин провозглашена дочь последнего президента Родриго Дутерте, экс-мэр города Давао Сара Дутерте-Карпио.Маркос-младший, известный также по прозвищу "Бонгбонг", получил подавляющее большинство голосов - более 31 миллиона избирателей проголосовали за него, когда как его главный противник, вице-президент Лени Робредо, получила только около 15 миллионов голосов.Филиппинский экс-президент Фердинанд Маркос был отстранен от власти в результате военного переворота в 1986 году и бежал со своей семьей в США, на Гавайи. Тем не менее, как отмечает телеканал 5News, это семейство продолжало держать в руках ключевые позиции как в местных органах власти, так и на государственном уровне.Так, Маркос Младший служил вице-губернатором провинции Северный Илокос с 1980 по 1983 годы, а затем в 1983 по 1986 годы был ее губернатором. Затем снова стал губернатором с 1998 по 2007 годы, после чего попал в парламент и с 2010 года по 2016 был сенатором.В 2016 году Маркос Младший также баллотировался в вице-президенты, но проиграл Лени Робредо.

https://ria.ru/20220511/filippiny-1787777765.html

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