https://ria.ru/20220525/evropa-1790655922.html
Geopolitika: Европа распадется и заплатит высокую цену за украинский кризис
Geopolitika: Европа распадется и заплатит высокую цену за украинский кризис - РИА Новости, 25.05.2022
Geopolitika: Европа распадется и заплатит высокую цену за украинский кризис
С началом украинского кризиса США и Великобритания подчинили себе всю внешнюю политику Евросоюза и Германии и свели ее к отношениям с Россией, за что региону... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T16:12
2022-05-25T16:12
2022-05-25T16:12
специальная военная операция на украине
в мире
германия
европа
сша
евросоюз
нато
f-35
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. С началом украинского кризиса США и Великобритания подчинили себе всю внешнюю политику Евросоюза и Германии и свели ее к отношениям с Россией, за что региону придется заплатить высокую цену, пишет аналитик Geopolitika Марио Стефанов.Автор заявил, что, несмотря на громкие заявления о трансатлантическом единстве, все рычаги европейской политики контролируют Вашингтон и Лондон."Европейский Союз де-факто остался без собственных геополитических возможностей, которые европейцы с таким рвением пытались создать, и без возможности самостоятельно действовать не только на международной арене, но даже на европейском поле", — написал он.По его мнению, мечты о "мировом Евросоюзе" обращаются в прах и пепел, и одним из виновников такого положения является "не имеющий таланта к дипломатии" еврокомиссар по внешней политике Жозеп Боррель.Журналист считает, что США и Британия смогли добиться преимущества в Европе активными действиями на Украине, помогая ей оружием. Германия и Франция же оказались не у дел, а все решения на континенте сконцентрировались в структурах НАТО — блоке, где важнейшую роль играют США.При этом Германия оказалась в роли обвиняемой за экономические связи с Россией. Крах немецкого, а заодно и французского курса оказался развалом внешней политики Евросоюза, добавил Стефанов. В качестве аргумента он привел попытки президента ФРГ Штайнмайера "оправдаться" за связи Берлина с Москвой. Автор отметил, что в США решили возложить на Германию ответственность за "ошибки" в отношениях с Россией.Теперь Вашингтон стремится сделать из Берлина военный аванпост НАТО в Европе, как это было в годы холодной войны, и лишить ЕС "политической идентичности". От Германии в этой ситуации ждут подчинения всего Евросоюза этой цели, а также мобилизации военных ресурсов организации. При этом вместо развития своей оборонной промышленности от ЕС требуют интегрироваться в американскую. Одной из задач для Америки Стефанов назвал принуждение Берлина и Парижа к отказу от создания истребителя шестого поколения и закупке F-35.Кроме того, Германия отказалась от собственных источников энергии в рамках "зеленой политики", при этом основным поставщиком углеводородов для нее осталась Россия. С началом же спецоперации этот "экономический мост" был разрушен, заявил автор."Благодаря лукавой игре Вашингтон и Лондон обоснованно взяли под контроль европейские континентальные дела", — написал он.Теперь вся Европа во главе с Германией устремилась к американо-британскому центру евроатлантических связей, а стратегический компас ЕС заблокирован на годы."В результате Европа и Европейский Союз с их гражданами заплатят дороже всех", — подытожил Стефанов.Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима", а также подчеркнул, что речи об оккупации страны не идет.В ответ на российскую спецоперацию западные страны во главе с США объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Власти ряда стран объявили о намерениях отказаться от российских энергоносителей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, европа, сша, евросоюз, нато, f-35, жозеп боррель, санкции в отношении россии
Geopolitika: Европа распадется и заплатит высокую цену за украинский кризис
Обозреватель Geopolitika Стефанов: ЕС распадется и заплатит высокую цену из-за Украины
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости.
С началом украинского кризиса США и Великобритания подчинили себе всю внешнюю политику Евросоюза и Германии и свели ее к отношениям с Россией, за что региону придется заплатить высокую цену, пишет аналитик Geopolitika
Марио Стефанов.
Автор заявил, что, несмотря на громкие заявления о трансатлантическом единстве, все рычаги европейской политики контролируют Вашингтон и Лондон.
"Европейский Союз де-факто остался без собственных геополитических возможностей, которые европейцы с таким рвением пытались создать, и без возможности самостоятельно действовать не только на международной арене, но даже на европейском поле", — написал он.
По его мнению, мечты о "мировом Евросоюзе" обращаются в прах и пепел, и одним из виновников такого положения является "не имеющий таланта к дипломатии" еврокомиссар по внешней политике Жозеп Боррель
.
Журналист считает, что США
и Британия смогли добиться преимущества в Европе
активными действиями на Украине
, помогая ей оружием. Германия
и Франция
же оказались не у дел, а все решения на континенте сконцентрировались в структурах НАТО
— блоке, где важнейшую роль играют США.
При этом Германия оказалась в роли обвиняемой за экономические связи с Россией
. Крах немецкого, а заодно и французского курса оказался развалом внешней политики Евросоюза, добавил Стефанов. В качестве аргумента он привел попытки президента ФРГ Штайнмайера "оправдаться" за связи Берлина с Москвой. Автор отметил, что в США решили возложить на Германию ответственность за "ошибки" в отношениях с Россией.
Теперь Вашингтон стремится сделать из Берлина военный аванпост НАТО в Европе, как это было в годы холодной войны, и лишить ЕС
"политической идентичности". От Германии в этой ситуации ждут подчинения всего Евросоюза этой цели, а также мобилизации военных ресурсов организации. При этом вместо развития своей оборонной промышленности от ЕС требуют интегрироваться в американскую. Одной из задач для Америки
Стефанов назвал принуждение Берлина и Парижа к отказу от создания истребителя шестого поколения и закупке F-35
.
Кроме того, Германия отказалась от собственных источников энергии в рамках "зеленой политики", при этом основным поставщиком углеводородов для нее осталась Россия. С началом же спецоперации этот "экономический мост" был разрушен, заявил автор.
"Благодаря лукавой игре Вашингтон и Лондон обоснованно взяли под контроль европейские континентальные дела", — написал он.
Теперь вся Европа во главе с Германией устремилась к американо-британскому центру евроатлантических связей, а стратегический компас ЕС заблокирован на годы.
"В результате Европа и Европейский Союз с их гражданами заплатят дороже всех", — подытожил Стефанов.
Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима", а также подчеркнул, что речи об оккупации страны не идет.
В ответ на российскую спецоперацию западные страны во главе с США объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Власти ряда стран объявили о намерениях отказаться от российских энергоносителей.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>